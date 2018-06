Valverde, Quintana y Landa se postulan para ganar el Tour

Alejandro Valverde, Mikel Landa y Nairo Quintana se han conjurado este lunes en la sede Movistar en Madrid de cara al Tour que empieza el 7 de julio en la isla de Noirmoutier, famosa por el pasaje del Gois, sumergido en el Atlántico buena parte del día. Los tres líderes del equipo, y Eusebio Unzué, mánager de la escuadra, han coincidido en señalar al británico Chris Froome, si finalmente disputa la prueba, como el gran favorito para una carrera que, han avisado, "se puede perder en las primeras nueve etapas".

"Sobre Froome, lo primero que nos gustaría es que se aclarara su situación. Pero si está en la salida será el gran favorito", ha dicho Unzué para comenzar. En la misma línea, sus pupilos han encumbrado al británico como el rival a batir: "Sigue siendo el gran favorito, él y su equipo son muy fuertes", ha dicho Quintana, que ha recordado que "sorprendió en el Giro con ese ataque de lejos y tenemos que estar preparados porque lo va a volver a intentar", mientras que Landa espera que le pase factura: "ojalá pague el esfuerzo del Giro, aunque es el gran favorito", ha apuntillado.

LOS ADOQUINES DEL NORTE

Los tres líderes del equipo han hecho mucho énfasis en las trascendentales nueve primeras etapas, en las que hará acto de presencia el adoquín que ya decidió el Tour de Vincenzo Nibali en 2014. "Es un problema que tenemos nosotros y todos. No ha habido etapas de adoquín como la de este año, con terreno duro y lejos de meta, va a ser supervivencia pura, un día que marque el Tour", ha señalado Valverde, el más experto en estas lides. "Nos vamos a encontrar aire, adoquín, repechos… Hay que salvarlos", ha añadido Landa.

Unzué, el encargado de manejar la tricefalia, se ha descargado de responsabilidad: "Lo primero que tenemos que hacer es sobrevivir a los nueve primeros días, más a las trampas del recorrido que los rivales. Ya en el primer día de descanso veremos con quien tenemos opciones de luchar por ganar, luego la carretera elige", ha comentado. Sobre la coexistencia de los líderes, Landa se ha erigido en portavoz de sus dos colíderes: "Somos compañeros, lo tenemos claro, y lo vamos a intentar utilizar como arma", ha sentenciado.

El corredor vasco, debutante esta temporada en el equipo, ha explicado que no llega al ciento por ciento: "Voy de menos a más, con una preparación diferente al año pasado, que venía a tope del Giro", aunque espera terminar mejor que el año pasado, cuando se quedó a un segundo del podio. Quintana, por su parte, también es optimista: "Llego en la condición física que quería y con mucha confianza. Hemos hecho una preparación diferente, con más descanso, tranquilidad y recuperación. El año pasado llegamos muy asfixiados", ha reconocido.

EL VETERANO DEL EQUIPO

El tapado entre los tres es Alejandro Valverde, que llega con mejores resultados y sensaciones que casi nunca. "He intentado muchas veces ganar el Tour y nunca lo he conseguido, pero no me descarto para nada, sé que estoy bien y voy sin presión. Está claro que no estoy en peor forma que el año pasado", ha asegurado el murciano.

Para intentar derrocar al Sky, el Movistar ha anunciado los diez corredores que se disputan las ocho plazas disponibles. Además de los tres líderes, los otros cinco puestos se los juegan entre Erviti, Rojas, Amador, Oliveira, Marc Soler (los favoritos), Benatti y Sutterlin. Además, Winer Anacona está disponible para entrar en el equipo, según ha dicho Unzué, ante cualquier imprevisto.