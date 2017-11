Thiem vence a Carreño y le deja fuera de la lucha

El austríaco Dominic Thiem sumó su primera victoria en el Grupo Pete Sampras al derrotar al español Pablo Carreño, por 6-3, 3-6 y 6-4, manteniéndose así en la lucha por una plaza para las semifinales de las Finales ATP.

Ganar sus dos partidos era la única alternativa de Carreño para lograr las semifinales, y luego incluso esperar a la calculadora para las sumas de sets y juegos. Pero Thiem anuló esta esperanza al imponerse en dos horas y seis minutos, y hacerse con su primera victoria en esta fase de grupos.

Carreño intentó hacer valer las horas en pista contra diferentes jugadores ante Thiem, un rival que se le da especialmente mal.

«He empezado muy solido el partido, he jugado muy bien ahí hasta el 40-15 del segundo set cuando me ha roto», dijo Thiem en pista. «Ahí me he perdido un poco, y luego en el tercero han sido continuas subidas y bajadas. Estaba al 50 por 50, pero afortunadamente he podido romper en el momento definitivo», añadió.

Carreño, que entró en sustitución de Nadal, había heredado del de Manacor la derrota ante el belga David Goffin el lunes y por tanto ha sumado dos ya, y aunque le queda un partido el viernes contra el búlgaro Grigor Dimitrov, ya clasificado, está fuera de la lucha por las semifinales, mientras que Goffin y Thiem se la jugarán el viernes.

Dimitrov y el suizo Roger Federer, en el Grupo Boris Becker, son por el momento los dos primeros jugadores en alcanzar las semifinales.