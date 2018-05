Sam Bennett se impone a Viviani en la séptima etapa

El irlandés Sam Bennett (Bora) evitó el triplete del italiano Elia Viviani (Quick Step) imponiéndose por velocidad en la séptima etapa del Giro, entre Pizzo y Praia a Mare, de 159 kilómetros, jornada de transición en la que el británico Simon Yates (Mitchelton) mantuvo el liderato.

Bennett, de 27 años, logró un triunfo histórico, ya que desde 1987 con Stephen Roche ningún irlandés había ganado en el Giro. En esta ocasión aplicó la inteligencia para ponerse a rueda de Viviani y la fuerza para superar al italiano a escasos metros de la línea. El ciclista nacido en Wervik (Bélgica), cuarto irlandés que gana en el Giro, alzó los brazos por primera vez en la temporada, un estreno que concretó con un tiempo de 3h.45.26, superando a Viviani y a su compatriota Sacha Modolo (Education First).

Jornada de transición la víspera de la segunda etapa de montaña con final en alto, en la que los favoritos pasaron página sin sobresaltos, con algo de nervios sólo en los últimos kilómetros. Simon Yates defenderá la maglia rosa camino de Montevergine Mercogliano con 16 segundos de ventaja sobre el holandés Tom Dumoulin (Sunweb) y 26 respecto al colombiano Esteban Chaves (Mitchelton).

La etapa salió de Calabria con escarceos continuos por formar la fuga. El pelotón no dio luz verde a una avanzadilla con presencia del alemán Tony Martin. El Quick Step no firmó el permiso necesario, por lo que el corredor del Katusha debió permanecer con la mayoría. Sí tuvieron licencia el español de 38 años Markel Irizar (Trek), Maxim Belkov (Katusha) y Davide Ballerini (Androni). Tres buenos rodadores que nunca tuvieron más de 5 minutos de renta, pero que obligaron a trabajar a destajo a los perseguidores. Una especie de crono de 3 contra el mundo que se disolvió a 16 kilómetros de meta. A partir de ese momento se desató el zafarrancho hasta el suspiro final. Ningún equipo logró imponer su tren, pero todos los interesados en resolver por velocidad metían la cabeza al frente del grupo. Un duelo anunciado entre los dos esprinters más en forma del Giro. Viviani buscó el hueco y atacó por sorpresa de lejos. El irlandés, atento a la maniobra, salió detrás del campeón olímpico de onminum, le alcanzó y aún tuvo tiempo para firmar su estreno en la temporada. Esta vez el favorito no cumplió el pronóstico.

Hoy etapa con final en alto.