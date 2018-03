Salida complicada para el Zumosol ARS en Santander

El Zumosol ARS viaja este sábado a Cantabria para enfrentarse al Adelma Sinfín a partir de las 17.15 horas en el pabellón La Albericia de Santander. Los palmeños intentarán dar la sorpresa para seguir alejándose de la zona de peligro de la Plata masculina de balonmano. El encuentro será complicado, pues los cántabros cierran la zona de promoción de ascenso a Asobal y solo han perdido un partido en Santander en esta temporada. Ángel Povedano y Julio Morgado son las bajas para este encuentro.

El técnico pontanés, Víctor Montesinos, asegura que “llevamos una dinámica muy positiva, no solo por los resultados, sino también por las sensaciones. El equipo está compitiendo a un gran nivel y supliendo las carencias con la garra y el corazón que nos caracteriza. Hemos cogido un poco de oxígeno estás semanas, pero no nos confiamos para nada porque varía todo cada jornada y vuelves a estar ahí abajo antes de que te des cuenta”.

El partido de Santander lo ve como “una salida dificilísima de nuevo esta semana. Sinfín es un equipazo y está luchando por meterse en la fase de ascenso y optar a una plaza de nuevo en Asobal. Somos realistas, pues vamos a un pabellón muy complicado, pero competir y pelear por traernos lo más positivo y algún punto seguro que lo haremos, pues estamos muy necesitados. Delante habrá un equipo con bastantes tablas, que tienen jugadores de gran calidad con mucha experiencia en B y en Asobal como Lon, Vallés, Cristian Postigo, Amarelle, Muñiz y si sigo no termino. Tienen un bloque central defensivo muy duro con Muñiz liderándolo y respaldado a la perfección por un pedazo de portería con Villamarín y Samuel, que les da una confianza enorme. Salen a la contra como balas sus extremos que les dan aire y goles fáciles. En ataque tienen jugadores de gran calidad individual como Tarik y Amarelle, que les aportan lanzamiento exterior. Vallés le da ese desequilibrio con sus acciones de uno contra uno y sobre todo de sus dos por dos con Lon como su arma ofensiva”.

Montesinos ve clave que “estemos rápidos en repliegue en su primera oleada y bien en defensa y respaldados por la portería para parar sus acometidas. En ataque tendremos que hacer un gran esfuerzo esta semana, pues es un bloque muy sólido que exigirá que demos nuestra mejor versión”.