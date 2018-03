Rossi anuncia que seguirá corriendo hasta el 2020

Mientras el catalán Maverick Viñales (Yamaha) se daba la primera gran alegría de la pretemporada en el primer día de test de Doha (Catar), última cita de calentamiento antes de que, dentro de quince días, se celebre el primer gran premio del Mundial-2018, su compañero, Valentino Rossi, de 39 años, anunciaba, aunque no de forma oficial, que iba a seguir corriendo, como mínimo, dos años más, que son tres: 2018, en el que aún tiene contrato en vigor con la escudería Movistar-Yamaha, y otros dos años más, como ‘MVK’ y Marc Márquez (Honda), es decir, que tendremos ‘Doctor’ hasta el 2020.

El motivo del anuncio de Rossi

¿Cómo lo ha anunciado Rossi?, pues de una forma muy curiosa. El manager francés Hervé Poncharal, el jefe de todos las escuderias y responsable del prestigioso Tech3, que siempre ha sido el equipo ‘satélite’ de Yamaha, acaba de anunciar que este será su último año con la fábrica de los diapasones. La consecuencia de ese anuncio provocó que todo el ‘paddock’ intuyese que Rossi, cuya estructura en Moto3 y Moto2 con el VR46 y el patrocinio millonario de la televisión de pago Sky ya es importantísima en el Mundial, aumentaría su presencia, como poco, con una moto en la parrilla de MotoGP, convirtiéndose en el relevo de Tech3 y en el nuevo ‘team satélite’ de Yamaha.

Preguntado al respecto en el primer día de test de los tres que se vivirán en Doha, Rossi ha salido al paso descartando por completo ese planteamiento, aunque no negando que lo había pensado. “Le hemos dado vueltas, sí, pero hemos decidido que como yo voy a correr dos años más, hasta finales del 2020, no pensamos crear equipo de MotoGP antes”. Blanco y en botella, así que pronto, tal vez antes de que arranque auténticamente el Mundial, Yamaha anunciará que Rossi renueva, como han hecho Viñales y Márquez, por dos temporadas más (2019 y 2020).

Por cierto, preguntado Márquez por las razones de su renovación por Honda, volvió a ser claro: “Era la primera opción, ya lo dije; no he analizado más opciones y, al ver que la dinámica con la que hemos empezado este Mundial es buena, no he tenido ninguna duda. Lo dije, Honda, que fue el equipo que me dio la oportunidad de debutar en MotoGP me ha tratado siempre muy bien, ha atendido todas mis peticiones, ha desarrollado la moto como yo he pedido y siempre, siempre, ha sido mi primera opción y, en esta ocación, la única que he valorado, maxime después de ver lo bien que hemos empezado esta pretemporada. Aquí, en Catar, ya sabíamos que sufriríamos, como siempre, pero aún quedan dos días de test”.