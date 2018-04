Rafa Nadal equilibra la eliminatoria de la Davis

Rafael Nadal, tras vencer ayer a Philipp Kohlschreiber y empatar la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis entre España y Alemania, dijo que jugó peor de lo que había entrenado durante la semana, aunque matizó que logró una victoria amplia e importante para igualar la serie. «La preparación es justa, pero esta semana me va a servir mucho. Ha sido un buen partido ante un rival difícil y las sensaciones están siendo positivas. He jugado un poco peor de lo que había entrenado», señaló.

El número uno alemán Alexander Zverev dio el primer punto de la eliminatoria a su país al superar con mucha autoridad al español David Ferrer por 6-4, 6-2 y 6-2, tras 1 hora y 55 minutos de juego. El gigante germano impuso su tenis agresivo y de calidad ante un Ferrer que se vio superado una y otra vez y fue incapaz de encontrar la fórmula para contrarrestar el juego de Zverev, quien se ha convertido en el primer jugador que derrota al tenista español en tierra batida en un partido de Copa Davis, tras 16 victorias consecutivas.

Nadal volvía a la competición tras casi tres meses alejado de ella, debido a su lesión en el psoas de la pierna derecha. Sin embargo, exhibió un buen nivel, tanto físico como tenístico. A pesar de que cometió más errores de los habituales, sobre todo para ser en tierra batida, su calidad y competitividad fue más que suficiente para doblegar con autoridad al número dos alemán pese a la falta de rodaje.

«Era un partido importante para nosotros. Personalmente llevaba unos meses complicadillos. Desde el año pasado no acabo ningún torneo y esto me genera cierta inquietud. De mi tenis me he ido sintiendo bien, aunque es lógico que no esté a mi mejor nivel porque me faltan partidos para coger el ritmo», añadió.

LESIÓN OLVIDADA / Sobre la lesión, Nadal indicó: «No he sentido absolutamente nada. No he tenido problemas y a nivel físico he sentido lo lógico, he estado mucho tiempo parado y no he podido trabajar mucho».

El número uno mundial aseguró que en el punto de dobles que se disputará este sábado el equipo español se juega «el devenir de la eliminatoria». «Es importante ganar porque nos daría la oportunidad de jugar otra vez una semifinal de la Davis», añadió.

El jugador balear, quien no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de jugar finalmente el dobles junto a Marc López, destacó que espera llegar en las mejores condiciones posibles al cuarto partido, ante Zverev el domingo.

«Zverev es uno de los mejores del mundo, es un partido difícil y mi preparación no es la ideal, pero estoy jugando en casa con un nivel de tenis creo que bueno y espero estar preparado», concluyó.