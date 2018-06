Premios que se comen

La Mancomunidad de Los Pedroches, la empresa Eventvalle y el Ayuntamiento de El Guijo han negado cualquier tipo de discriminación en la entrega de premios de la carrera que fomenta el ciclismo en la comarca, Circuito MTB Mancomunidad de Los Pedroches, tal y como señalaba Belén Donoso, que envió a este periódico una Carta al Director y en la que señalaba que la organización de una de las carreras «no sé si consciente o no» obsequió a las tres primeras mujeres que llegaron a meta con un queso, frente «al jamón que dieron a los tres primeros participantes masculinos», lo cual señala la organización «es erróneo» porque solo tenía jamón el primer clasificado o clasificada que cruzara la meta.

El circuito consta de 6 carreras y la mancomunidad asume parte de su coste y el resto corre por cuenta de los ayuntamientos que son sede. Desde la empresa Eventvalle, que se encarga de la gestión, logística y la calidad de las pruebas, explicaron ayer que esa carrera tuvo lugar el 6 de mayo en El Guijo.

El 2 de junio ase procedió a la entrega de trofeos, diplomas y maillot «y los recibieron todas las categorías, tanto masculina como femenina». En El Guijo, la carrera se canceló por el temporal, se fijó una nueva fecha, «la cantidad de inscritos y las categorías variaron de una fecha a otra» y hubo un patrocinador que regaló jamón, quesos o lomo «y se decidió repartirlos en dos podios en vez de darlo a los 6 primeros clasificados». No se diferenció entre hombres y mujeres «y el jamón se entregó al primer participante clasificado». Sí es verdad que algunas participantes femeninas no tuvieron inicialmente trofeo por el aumento de inscritos tras la suspensión «pero se les pidió perdón y se les enviaron los trofeos a esas clasificadas, como no podía ser menos».