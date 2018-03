Del Potro luchará por la final

El argentino Juan Martín del Potro luchará este sábado por una plaza en la final de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, mientras que la rusa Daria Kasatkina y la japonesa Naomi Osaka, ambas de 20 años, jugarán la final en una escenificación del relevo generacional en la WTA.

Del Potro sufrió pero terminó por imponerse al alemán Philipp Kohlschreiber por 3-6, 6-3 y 6-4 tras dos horas y ocho minutos.

Su rival en semifinales será el canadiense Milos Raonic, que se impuso al estadounidense Sam Querrey por 7-5, 2-6 y 6-3 en una hora y 51 minutos.

El argentino tratará de llegar a la final del torneo californiano por segunda vez tras lograrlo en 2013. Del Potro mantiene una racha de ocho victorias consecutivas después de haberse proclamado en el torneo de Acapulco.

Del Potro ha dejado atrás la pesadillas de las lesiones, una serie de problemas en su muñeca izquierda que estuvieron a punto de costarle su carrera.

"Ahora no pienso en dejar el tenis, pero estuve cerca de hacerlo porque me operé tres veces de la muñeca y no podía arreglar el problema", explicó del Potro tras su victoria frente al alemán.

"Me deprimí en casa por un largo tiempo y no estaba contento con la recuperación. En ese momento, estaba tratando de encontrar otro camino en la vida. Pero gracias a Dios estoy aquí, estoy sano y jugando al tenis de nuevo. Estoy en el Top 10 de nuevo. Recibo mucho amor del público y mis fans. Estoy haciendo esto porque me encanta", declaró.

El tenista espera que su historia sirva de aprendizaje, especialmente, para los más pequeños.

"Es una historia buena para los niños, para que aprendan sobre el los esfuerzos en la vida. Todo el mundo debe esforzarse para lograr lo que quiere, y yo quería seguir jugando al tenis. Pagué un precio muy alto para hacerlo, pero lo hice y estoy feliz de haber solucionado el problema", señaló.

El deportista recordó picos de su carrera como cuando ganó el Abierto de EEUU con 20 años y después se lesionó, lo que le dejó sin jugar el resto del año. También subrayó la felicidad que le produjo conocer al papa Francisco.

"Fue muy especial para mí. Después ganamos la Copa Davis y la medalla de plata en Río de Janeiro. Ahora he vuelto al Top 10 y no tengo nada que perder jugando al tenis", declaró.

En el circuito femenino, Kasatkina firmó una obra de arte frente a la estadounidense Venus Williams, a la que venció por 4-6, 6-4 y 7-5, en dos horas y 49 minutos.

Kasatkina, que disputaba su primera semifinal en el desierto californiano, se llevó el pulso entre dos tenistas que no habían cedido un solo set durante el campeonato.

Su rival el domingo será la japonesa Naomi Osaka, de 20 años y número 44 del mundo, que se deshizo de la número uno del mundo, la rumana Simona Halep, por 6-3 y 6-0, en 64 minutos.

A Kasatkina le preguntaron en conferencia de prensa qué significa para el tenis femenino que dos tenistas de 20 años disputen la final del torneo.

"Significa que estamos llegando", dijo entre risas. "Muy pronto", añadió la joven, quien no dudó en calificar su victoria frente a Williams como una de las mejores noches de su vida.

Además, para explicar su confianza y dureza mental en momentos clave, no dudó en señalar sus raíces: "Vengo de la fría Rusia".

Para ambas será la final más importante de sus respectivas carreras, aunque Osaka, que posee un sentido del humor muy particular, veía la situación de otra manera pasada.

"¿Cómo me siento? Pues bastante sola porque aquí no queda nadie. Mola, pero a la vez es triste porque no está la gente con la que hablas. Lo bueno es que tengo todo el sushi para mí", señaló pasada ya la medianoche en la sala de prensa.

Y, con una sonrisa en la cara, se marchó explicando que, si tuviera que describir sus sentimientos actuales a través de un "meme", emplearía alguno relacionado con el tema "God's Plan", del cantante Drake.