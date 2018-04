Pendientes de la lluvia

Las carreras automovilísticas andaluzas se caracterizan por el buen tiempo y el piso seco, pero este año parece que es diferente. En las dos primeras pruebas puntuables para los Campeonatos de España, la climatología ha sido todo la protagonista y muy diferente a lo habitual. En la Subida de Estepona, el pasado mes de marzo, tuvimos lluvia, fría y viento; y la semana pasada en Pozoblanco, en la primera prueba del nacional de tierra, también llovió y el barro se convirtió en una pesadilla para muchos.

Y parece que en la 36ª edición del Sierra Morena, que comenzó ayer con la ceremonia de salida celebrada en la Puerta del Puente, la lluvia va a hacer acto de presencia. Esto, aparte de ser incómodo para los espectadores, y algo más complicado para los organizadores, influye mucho en los participantes, que han realizado la mayor parte de los reconocimientos de los tramos con el asfalto seco. Por eso puede ser vital la elección de los neumáticos, pues lógicamente los de lluvia son mejores cuando hay agua, pero se desgastan antes si el piso está seco; mientras que los lisos no son eficaces en la lluvia. Lógicamente, los equipos punteros disponen de un buen surtido de neumáticos, pero los más modestos no tanto, y muchos de los andaluces además no están acostumbrados a correr con lluvia.

Hoy a primera hora se disputará el tramo de prueba, en la antigua carretera de Castro, donde los que se hayan inscrito (no es obligatorio) podrán valorar cuál es la mejor opción para la carrera, que comenzará a las 15.30 con dos tramos que son duros y largos, Cerrotrigo (14,69 kms) y Villaviciosa (22,96 kms). Es posible que ya se marquen diferencias entre los pilotos de cabeza, aunque también tendrán que ir con cuidado para no tener incidentes. El tercer tramo de hoy será en el núcleo urbano de la capital, junto al recinto ferial de El Arenal. Desde 1990 no se disputa en el Sierra Morena un tramo de estas características, corto pero muy espectacular.

En cuanto a los favoritos, por una parte está la armada Hyundai con el potente i20 R5 en manos de Iván Ares, actual campeón y vencedor de la primera prueba del nacional, y Surhayen Pernía, que ganó esta carrera en 2013. Con el mismo vehículo correrá el asturiano José Antonio Cohete Suárez, piloto mundialista que ha conseguido cerrar su programa hace unas semanas. El veterano Miguel Fuster es otro de los candidatos, con su Ford Fiesta R5, pues conoce bien el Sierra Morena, que ganó en 1998 y 2012.

Entre los andaluces el favorito es el pentacampeón José Antonio Aznar con su Porsche 997 GT3 Cup R, que lleva de copiloto al cordobés Crisanto Galán. Además, dos cordobeses que han sido campeones andaluces pueden estar entre los mejores de esta edición: José Luis Toril con su Seat Ibiza Kit Car, y Rafael Marínez Saco con un Subaru Impreza WRX.