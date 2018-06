Pello Bilbao se consagra en los Alpes

Pello Bilbao sigue sorprendiendo en este 2018. El ciclista vizcaíno del Astana, sexto en la general del reciente Giro de Italia, se ha impuesto este sábado en la sexta etapa del Dauphiné con final en el alto de La Rosière, en los Alpes. Geraint Thomas (Sky) ha consolidado su liderato al entrar en segunda posición.

⏪ Bilbao rising to the challenge and Thomas seeing off the competition ➡ all you need to know about the stage 6 of le Dauphiné in 1 minute.#Dauphiné pic.twitter.com/TjiIK6nHd6 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) 9 de junio de 2018

La etapa, de 130 kilómetros, era prácticamente un calco al recorrido que se hará el 18 de julio en la 11ª etapa del Tour, incluido el final en La Rosière, un largo puerto de 17 kilómetros con una pendiente media del 5,8%. Bilbao ha sido el más resistente de una larga fuga, hasta lograr su segundo triunfo del año, tras el logrado en el Tour de los Alpes, una cordillera que se le da bien.

"Ayer tuvo un mal, día, pagué los esfuerzos del Giro, acabé sin energía alguna. Pero hoy me noté buenas piernas e intenté meterme en la escapada. No pensaba en ganar, sino en ayudar a Dario Cataldo para asegurar la clasificación de la montaña, pero en la última subida me vi bien e intenté mantenerme en cabeza hasta los últimos 4 o 5 kilómetros, que eran más fáciles", ha analizado el ciclista del Astana, que no quiere ni oír hablar del Tour. "Espero que no. Ya solo pienso en las vacaciones, mi próximo objetivo será la Vuelta".

SOLER AL ATAQUE

Entre los favoritos, mientras Vincenzo Nibali, Gianni Moscon y Michal Kwiatkowski cedían terreno, Romain Bardet ha intentado sorprender al Sky en el descenso del Cormet de Roselend, pero no ha sido posible. En lo más duro de la ascensión final, el catalán Marc Soler ha lanzado un ataque junto a su compañero Héctor Carretero, aunque ha sido alcanzado tres kilómetros después por el grupo del líder. "No pudimos ganar, pero teníamos que probarlo. Además, tengo que ganarme un puesto en el Tour, he venido aquí para eso y es por lo que estoy trabajando".Thomas, que va ganando peso en las quinielas para ganar el Tour, ha atacado en el último kilómetro y ha precedido en dos segundos al irlandés Dan Martin, ganador el viernes, y al propio Bardet.

Quelle étape sublime ! Vivement juillet pour le Round 2 sur @LeTour ! 😍

What a superb stage ! Looking forward to July for Round 2 at @leTour ! 😍#Dauphiné pic.twitter.com/zEFDJFMXA9 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) 9 de junio de 2018

Thomas tiene en la general 1 minuto y 29 segundos de ventaja sobre el segundo, Adam Yates, mientras que Bardet ha escalado hasta la séptima plaza, a 2.01 minutos. Marc Soler es el español mejor clasificado, octavo a 3.40 minutos, además del mejor joven.

MÁS MONTAÑA EN LA ÚLTIMA ETAPA

El Critérium del Dauphiné acaba este domingo con otra etapa de montaña de 136 kilómetros que incluye cinco ascensos, cuatro de ellos de primera categoría, incluida la subida final a Saint-Gervais-les-Bains.

Sexta etapa

1. Pello Bilbao (ESP/AST) 3 h 34:11.

2. Geraint Thomas (GBR/SKY) à 21.

3. Daniel Martin (IRL/EAU) 23.

4. Romain Bardet (FRA/ALM) 23.

5. Adam Yates (GBR/MIT) 26.

6. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 1:02.

7. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 1:20.

8. Pierre Latour (FRA/ALM) 1:40.

9. Tao Geoghegan Hart (GBR/SKY) 1:45.

10. Valerio Conti (ITA/EAU) 1:45.

12. Daniel Navarro (ESP/COF) 1:45.

13. Damiano Caruso (ITA/BMC) 1:45.

17. Marc Soler (ESP/MOV) 1:45.

General

1. Geraint Thomas (GBR/Sky) 20 h 51:19.

2. Adam Yates (GBR/MIT) à 1:29.

3. Romain Bardet (FRA/ALM) 2:01.

4. Daniel Martin (IRL/EAU) 2:30.

5. Damiano Caruso (ITA/BMC) 2:39.

6. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 3:10.

7. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 3:29.

8. Marc Soler (ESP/MOV) 3:40.

9. Pierre Latour (FRA/ALM) 3:49.

10. Pierre Rolland (FRA/EFD) 4:00.