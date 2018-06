Paco Salinas: «Mi principal objetivo es poder estar en Tokio 2020»

Paco Salinas es un nadador paralímpico de 36 años, nacido en Bujalance. Campeón de España en la modalidad de 100 y 200 metros braza (sb4). Recientemente ha participado en las Series Mundiales celebradas en Berlín, en las que ha tenido unos resultados sobresalientes, colgándose la medalla de oro en los 200 braza, y siendo plata en los 100 y 50 metros braza (categoría Sb4).

- ¿Cuáles son las sensaciones tras ser campeón de las Series Mundiales?

- Lo habíamos preparado bien y cuidado cada detalle, por lo que estoy orgulloso de que el objetivo se haya cumplido. También me siento muy agradecido. A mi familia, a mi mujer y mis tres niños que son lo más importante para mí. A los sponsors que me apoyan, y a toda y cada una de las personas que cuando más lo he necesitado me han ayudado y han estado ahí para empujarme y hacer que todo esto haya sido

posible.

- ¿Qué se siente en lo más alto del podio de las Series Mundiales?

- El recoger un resultado de esa índole hace que te sientas muy orgulloso y muy satisfecho. Ya no solo por ti, sino también por el trabajo de toda la gente que tengo alrededor ha dado sus frutos, ya que aunque el que lo realiza soy yo, realmente detrás de mí hay mucha más gente.

- Oro en 200 braza, y plata en 100 y 50 braza. ¿Esperaba estos resultados?

- Hombre hay que tener en cuenta que la competitividad de los deportistas a nivel internacional es muy grande, pero no obstante yo confiaba en el trabajo que había realizado. Íbamos con buenas marcas, esperanzas y posibilidades, lo que hacía que confiáramos en poder lograr grandes objetivos.

- ¿Cúal ha sido la prueba más especial?

- La que más me gusta es el 200 braza. Es una prueba larga, en la que hay que utilizar mucho la mente. También es una distancia en la que vas analizando al resto de competidores. Digamos que es una de mis favoritas.

- ¿Cómo es una jornada de entrenamientos para Paco Salinas?

- Cada mañana me levanto sobre las 7 de la mañana. Independientemente de nadar a nivel profesional, soy doctor en Ciencias del Deporte, de manera que por la mañana doy clase de Educación Física, en Córdoba, hasta las 2. Después de comer y descansar, sobre las 5, me marcho de casa y estoy entrenando durante cuatro horas. Así de lunes a viernes. Los sábados entreno el mismo tiempo pero por la mañana. Nado unos 3.000 metros diarios, que equivaldrían a unos 6.400 metros en un nadador sin discapacidad.

- Próximos objetivos.

- Este fin de semana es el Campeonato de España en Lloret de Mar, en el que intentaremos revalidar el título conseguido el año pasado. A partir de ahí, comenzar a planificar la siguiente temporada con la vista puesta en Tokio 2020, intentando conseguir la mínima.

- Por último, un mensaje para la personas discapacitadas que lo están pasando mal.

- En la vida todo es posible. A priori parece un mensaje muy fácil, pero a la hora de afrontarlo ya no lo es tanto. Esa fue mi misma mentalidad cuando tuve el accidente de tráfico. Y salí de la UCI, me recuperé, saqué mi plaza de profesor, terminé mi tesis doctoral, he llegado a ser deportista de alto nivel, he conseguido llegar a ser campeón de España, y todo ello ha sido desde el esfuerzo y la humildad, y sobre todo el no rendirme nunca. Y por qué no, cada uno puede lograr su objetivo.