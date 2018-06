El reciente campeón de Roland Garros, Rafael Nadal, anunció ayer que no disputará el torneo de Queen’s, conocido con la antesala de Wimbledon, tras consultarlo con sus médicos.

El balear, de 32 años, se alzó el pasado domingo con su undécima Copa de los Mosqueteros en Roland Garros y, por segundo año consecutivo, ha decidido no participar en el torneo londinense que se disputa sobre hierba, aunque podría apuntarse a alguna de las exhibiciones que se disputan los días previos a Wimbledon.

El año pasado, tras entrenarse en hierba en Mallorca, viajó luego a Londres y disputó la exhibición que tiene lugar en Hurlingham en la capital inglesa, donde cayó ante el checo Tomas Berdych (6-3 y 6-2) y luego ganó al alemán Tommy Haas (6-4, 1-6 y 10-7) antes de participar en Wimbledon. Fueron aquellos sus primeros partidos en hierba en casi dos años, después de su última intervención en el tercer grande de la temporada. La semana siguiente participó en el All England Club, donde se había coronado campeón dos veces (2008 y 2010) y donde ha disputado en total cinco finales (2006, 2007, 2008, 2010 y 2011) pero cuando parecía lanzado para lograr la final, cedió en los octavos de final, ante el luxemburgués Gilles Muller, que le apeó en cinco mangas después de cuatro horas y 48 minutos.

Campeón en 2008, Nadal no juega en Queen’s desde 2011, cuando cayó en cuartos de final. «Tengo recuerdos muy felices de cuando gané el título en 2008. Me hubiera gustado volver este año, pero ha sido una gira de tierra muy larga con grandes resultados», apuntó. «Pido disculpas a los organizadores del torneo y a los fans que esperaban verme, pero hablé con mis doctores y tengo que escuchar lo que el cuerpo me dice», prosiguió el campeón de 17 Grand Slams en declaraciones facilitadas por la organización del torneo inglés.