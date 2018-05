Nadal: "Es muy improbable seguir siendo número uno"

Rafa Nadal (Manacor, 1986), reciente ganador de sus undécimos Conde de Godó y Masters 1000 de Montecarlo, llega al Mutua Madrid Open en gran forma aunque aseguró, en una entrevista con EFE, que "es muy improbable" terminar el año como número uno del mundo ya que ha "regalado tres meses" por lesión.

"Yo he 'regalado' (por las lesiones) tres meses del año. No jugar durante tres meses y terminar número uno del mundo diría que no es imposible pero sí es muy improbable", aseguró en un acto de Kia.

"Pero nunca fue mi objetivo. Mi objetivo es ser feliz haciendo lo que hago y esa, tras tantos años, es mi hoja de ruta. Siempre lo ha sido, y más tras los títulos que se ha conseguido. Soy feliz cuando estoy sano y cuando me siento capacitado para competir bien. Mi objetivo es sentirme competitivo todas las semanas que vaya a jugar", prosiguió.

Nadal se mostró contento por las últimas victorias que ha logrado: "Estoy feliz de como están funcionando las cosas y más después de un comienzo de temporada difícil con lesiones. Tanto en Copa Davis como en Montecarlo y Barcelona las cosas han salido de la mejor manera posible", declaró.

Unos resultados que no hacen que se confíe: "En problemas estás cada día. Siempre que sales a jugar puedes perder o ganar. Cada día que salgo a pista tengo el máximo respeto a mi rival porque puede pasar de todo".

Ahora, el siguiente objetivo de Nadal es conquistar su sexto título en Madrid: "Jugar en casa siempre es especial. Mi relación con el público en España es muy especial, el apoyo es total y estoy muy agradecido por ello. Me han ayudado a ganar partidos y salir a la pista sintiendo el cariño de tanta gente es difícil de explicar pero muy especial".

"Ahora mismo el que me entusiasma más es Roland Garros, aunque voy a jugar uno de los torneos más importantes del año", aseguró sobre su motivación de cara a los próximos Grand Slam.

Además, Rafa Nadal confirmó su compromiso de cara al próximo compromiso de España en la Copa Davis, frente a Francia del 14 al 16 de septiembre: "Quedan muchos meses por delante, pero mi capitán sabe desde que empezó el año cual era mi compromiso y mi disponibilidad. Él sabía que mi objetivo era disputar alguna de las dos primeras rondas y, a partir de ahí, si alcanzábamos las semifinales que pudiera contar contigo para lo que necesitara; este sigue siendo mi objetivo y soy una persona de palabra, salvo que haya cosas que uno no pueda controlar como las lesiones", finalizó.