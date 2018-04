Nadal: «¿El mejor de la historia en tierra? No sé»

Rafael Nadal aterrizó en Barcelona ayer con un Montecarlo más en el museo de Manacor, y van 11, preparado para repetir lo mismo en el Open Banc Sabadell pero con la precaución y la humildad habitual de siempre desde que un abril del año 2003 cruzó la puerta del RCT Barcelona, con 16 años y la bolsa cargada de ilusiones y sueños que nunca podría pensar que llegarían hasta donde ha alcanzado por sus números como uno de los mejores tenistas de la historia, ahora con 31 años.

«Llego a Barcelona después de una semana muy buena, por las sensaciones y porque he conseguido una victoria muy importante al ganar en Montecarlo, como lo he hecho y la confianza que me da haber ganado mi primer torneo del año», valoró el actual número 1 mundial.

En las 14 participaciones de Nadal en Barcelona, la de este año posiblemente sea la más dura que afronte por el cuadro del torneo, en el que a última hora ha aparecido el serbio Novak Djokovic, exnúmero 1 mundial, que viene a la tierra de su rival (se han enfrentado 50 veces) en busca de su recuperación. «El cuadro es duro y se ha complicado un poco con Djokovic, pero yo habría hecho lo mismo que él en su situación. Para los aficionados que Djokovic esté aquí es una buena noticia, para los rivales es peor», admitió Nadal que podría cruzarse con el tenista serbio en cuartos de final del torneo.

Nadal le espera confiado y tranquilo, seguro de sentirse en casa, en un torneo que ha ganado también en 10 ocasiones y donde Djokovic jugará por segunda vez desde el 2006. El tenista mallorquín se siente fuerte para mantener el nieviel demostrado en Montecarlo, el primer torneo que gana este año después de caer en los cuartos de final del Abierto de Australia y no haber jugado ningún torneo más.

¿Eres el mejor jugador de la historia sobre tierra?, le preguntaron. Una cuestión habitual año tras año , pero que tuvo una respuesta distinta esta vez. «Con toda la humildad que puedo decir, los números son los que son. ¿El mejor? No lo sé. Eso lo debéis decir vosotros, pero me guste o no responder esa pregunta, evidentemente soy el que ha logrado más títulos en tierra --54-- y los más importantes».

Nadal también se pronunció con respecto a los silbidos al himno en la final de la Copa del Rey: «No entiendo que se pite nada ni a nadie pero respeto el sentimiento de quien decida hacerlo», declaró el tenista del que su afición al fútbol es conocida.