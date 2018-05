Nadal arrasa a Monfils en su debut (6-3, 6-1)

Fresco después de ganar por undécima vez en Montecarlo y en el Conde de Godó, el español Rafael Nadal inició la conquista por sexta vez del Mutua Madrid Open con una victoria ante el francés Gael Monfils por 6-3 y 6-1 en 73 minutos.

En su primer partido en Madrid este año, Nadal dejó buenas sensaciones para imponerse a Mofils, como él de 31 años, y avanzar a los octavos de final donde se enfrentará con el vencedor del duelo entre el argentino Diego Schwartzman y el también español Feliciano López.

"Contento de estar aquí y de empezar con una victoria en este torneo, que es muy especial ya lo he dicho millones de veces", dijo el español que lleva ya 20 partidos consecutivos ganados en tierra batida, y 48 sets en su bolsillo, sin perder un solo parcial.

"Siempre doy todo lo que tengo para intentar jugar otro día", añadió Nadal sobre la pista. "Intento salir agresivo e intentar jugar bien siempre, recuerdo el año pasado un partido muy difícil contra Fognini en primera ronda, por lo que siempre hay que tener respeto a la pista", dijo. "Se lo difícil que son las primeras rondas, por las condiciones especiales, por la altura. Las cosas han salido bien".

"Hoy he salvado dos bolas de rotura en los dos primeros servicios que he tenido", comentó sobre su juego, "luego he jugado más agresivo con el saque y la derecha", añadió. "Creo que ha sido un partido bastante solido", zanjó.

Monfils había admitido que si el partido se hacía largo caería del lado de Nadal, debido a unas molestias en el tendón de Aquiles. Pero no esperaba la exhibición de Nadal, al que acabó haciéndole una reverencia, abrumado por su poderío.