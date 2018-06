Muguruza destroza a Sharapova

La española Garbiñe Muguruza, tercera del mundo, derrotó ayer a la rusa Maria Sharapova, exnúmero uno, por 6-2 y 6-1 en una hora y diez minutos, y se citará en las semifinales de Roland Garros ante Simona Halep, primera en el ránking. Con esta victoria, y debido a la eliminación en octavos de la danesa Caroline Wozniacki, Muguruza se acerca al número uno del mundo, que recuperaría en caso de avanzar a la final del torneo.

La hispanovenezolana no dio un palmo de terreno a la rusa, que estuvo desenfocada todo el partido. «Estoy muy contenta. He jugado contra una gran campeona, ya nos enfrentamos hace cuatro años, y estoy muy contenta. He tenido que mostrar mi mejor tenis», manifestó al término del partido la jugadora española nacida en Caracas.

A la cuarta fue la vencida. Muguruza, de 24 años, tumbó a su oponente después de tres derrotas, una de ellas en Roland Garros de 2014, cuando, también en unos cuartos, perdió contra la tenista siberiana después de dejarse remontar un set de ventaja.

Pero esta vez fue diferente. La campeona de Roland Garros en 2016 ahogó a la gigante rusa con buenas subidas a la red (seis exitosas de seis) y con un efectivo resto (58 %). La tarea de la española la facilitó una desacertada Sharapova, quien cometió 27 errores no forzados frente a los 15 de su oponente.

Desde los primeros juegos se barruntó que la ganadora de Roland Garros en 2012 y 2014 no había comparecido al Philippe Chatrier. Rápidamente cedió su saque y la española no tuvo misericordia. Como tampoco la tuvo en el inicio de la segunda manga, cuando le devolvió en el segundo juego la ruptura que le había hecho la siberiana en el primero. En un partido sin mucha historia, Muguruza acabó por representar el relevo generacional ante una Sharapova que aún le falta para regresar a la elite del tenis mundial después de haber pasado 15 meses sancionada por dopaje entre 2016 y 2017.

Halep será su rival / La rumana Simona Halep, número uno del mundo, derrotó este miércoles a la alemana Angelique Kerber (n.12), por 6-7 (2), 6-3 y 6-2, en dos horas y 14 minutos.

Halep consiguió dar la vuelta a su errático primer set, en el que ambas jugadoras apenas consiguieron mantener su servicio, y que acabó del lado de la alemana en el juego de desempate, para imponer su mejor tenis desde el fondo de la pista. «Al principio fallé mucho, Kerber siempre pone la pelota en la pista y me devolvía todo. Después cambié de estrategia y me funcionó muy bien», comentó la rumana tras el partido a pie de pista.