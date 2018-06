Mikel Landa: "Tenemos el equipo más fuerte y mejor del Tour"

El español Mikel Landa, del Movistar Team, aseguró que para el próximo Tour de Francia, tienen "un equipazo, uno de los más fuertes, sino el que más de la carrera, muy competitivo, equilibrado y con gente muy capacitada, de lo mejor que se puede encontrar ahora mismo en el pelotón para cada terreno".

Para Mikel Landa el objetivo "es pelear por algo importante hasta el último día. La aspiración debe ser máxima". "Me gustaría disputar el Tour de Francia, pero luego veremos hasta dónde se puede llegar, comentó el corredor vasco en declaraciones facilitadas por su equipo.

"El año pasado me quedé muy cerquita del podio y eso me hace soñar con que puedo estar disputándolo. Llego en un buen momento, con las pilas cargadas y muy ilusionado y motivado", confesó el alavés.

Landa analizó los rivales directos para el Tour y ratificó que el "máximo" favorito es "Froome. Viene de ganar el Giro, lo ha terminado muy bien y seguro que en el Tour también está muy fuerte. Ha ganado cuatro Tours y es el máximo candidato", aseguró.

Aunque para el ciclista vasco hay "otros muchos favoritos: Porte, Urán, Bardet, Nibali..."Creo que hay rivales muy potentes que van a hacer que la carrera no se centre solo en Froome", atestiguó.

Con respecto a su temporada, Landa calificó el año de "bastante tranquilo hasta ahora".

El inicio de temporada lo planificamos para hacer una Vuelta al País Vasco y estar ayudando a Alejandro (Valverde) en las clásicas de las Ardenas, que no las conocía bien. Saqué un buen feeling de allí, y a partir de entonces hemos pensado solo en el Tour", declaró.

Por otro lado, Landa habló de su preparación para el Tour y señaló que fue "totalmente diferente". "Los dos últimos años he llegado después de correr el Giro. Ahí vienes de un estado de forma máximo y solo tienes que aguantar la forma. Este año voy de manera más progresiva y confío en que eso me haga llegar más fresco a la parte final", manifestó.

Con respecto al recorrido de este año, el ciclista vasco habló de un Tour "muy exigente con un trazado muy completo. La primera semana tiene muchas trampas que hay que salvar para poder ganar el Tour".

"Luego tiene dos semanas con mucha montaña y una crono final que quizás no vaya a ser decisiva, pero que para nosotros es bueno que llegue el penúltimo día y que sea bastante quebrada", reveló.

Volviendo a su equipo, el Movistar Team, Mikel Landa hizo un análisis de cada uno de sus compañeros. Con respecto al colombiano Nairo Quintana, Landa le calificó de "líder nato, uno de los mejores escaladores del mundo y capaz de dinamitar cualquier carrera".

Sobre Valverde señaló: "Es otro gran líder que destaca en cualquier terreno. Dentro de los candidatos a ganar una grande, es el corredor más completo".

Por último, Mikel Landa recordó el Tour del año pasado donde se quedó a un segundo de subir al podio en París, algo a lo que no le dio "mucha importancia".

"En ningún momento me había visto en el podio del Tour y por eso no me sentía defraudado por no haberlo conseguido. Con el tiempo sí le he dado más vueltas y me hubiera encantado haber estado ahí. Me dio pena y rabia, pero al mismo tiempo me ha motivado más para trabajar e intentar estar ahí este año", concluyó.