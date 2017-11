Lete pide «regeneración» en la Federación Española de fútbol

El secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, estuvo ayer en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba para inaugurar el ciclo de conferencias del Aula Olímpica. Lete pronunció una ponencia con el título ‘El fomento de la actividad físico-deportiva y la lucha contra el sedentarismo: una Estrategia de Estado’.

Antes de iniciar el acto repasó con la prensa cordobesa los principales temas de actualidad del deporte español. Por ejemplo, sobre el nombramiento de Fernando Hierro como nuevo director deportivo de la Federación Española de fútbol, señaló que «es una persona sensata con una trayectoria intachable y creo que es una buena decisión».

Ante la situación de interinidad que vive actualmente la Federación Española de fútbol reconoce que «estamos haciendo todo lo que la ley nos permite para que vuelva a la normalidad. Entendemos que tiene que producirse una regeneración del ámbito del fútbol y esperamos que se produzca».

Estos días viven los jugadores de baloncesto que compiten en la Euroliga una situación complicada. Muchos han sido convocados para jugar dos partidos del Premundial que coinciden en fechas con choques de la máxima competición continental por clubs. En concreto, once jugadores españoles de equipos de la Euroliga están en una prelista hecha pública por el seleccionador, Sergio Scariolo, para enfrentarse los días 23 y 26 de este mes ante Montenegro y Eslovenia. Lete tiene claro que «es un tema que nos ocupa y preocupa. Estamos intentando que algún eurodiputado nuestro medie. Vengo de Bruselas precisamente de tratar este tema. La selección española está por encima de todo y por supuesto los protagonistas son los jugadores. Lo que no puede ser es que los jugadores tengan que soportar el peso de de decisiones equivocadas o no tomadas. Apelo a la responsabilidad de los dirigentes del baloncesto mundial para que lleguen a un acuerdo».

Estos días se está formando un grupo que quiere que se sancione con más dureza las manifestaciones de índole político en los campos de fútbol, ahora hay que tantas por la situación que vive Cataluña. Lete reconoció que «me acabo de enterar hoy (por ayer) por la prensa. Lo que sí es verdad es que estamos ahora mismo en un proceso de debate y reflexión sobre lo que tiene que ser el marco legal del deporte español. Habrá oportunidad de expresar las opiniones para plasmarlo en un texto que deberá estar consensuado por todo el mundo. En todo caso, la decisión la tomará el Parlamento de España».

Sobre la posibilidad de que algunos deportistas, como la gimnasta cordobesa Lourdes Mohedano, no hayan recibido todavía las becas ADO del 2016, especificó que «están pagadas, evidentemente y absolutamente».