Jorge Cubero: "Es ilusionante ver que la gente te va conociendo"

El ciclista baenense Jorge Cubero ha saltado a la fama en los últimos días tras protagonizar dos fugas de varios kilómetros en la Vuelta Ciclista a España, conseguir el premio a la combatividad y subir al podio en San Javier (Murcia) y en Almadén (Ciudad Real).

-Empezó su carrera ya a nivel profesional en el Bicicletas Rodríguez extremeño, y hace tres años, con solo 22, dio el salto a un equipo continental, el BH Burgos. ¿Siente que su carrera avanza a gran ritmo?

-Han sido dos años con el equipo en una categoría inferior que me han permitido dar un paso adelante como ciclista. Este año, con la nueva categoría (Profesional Continental), hemos tenido la oportunidad de disputar cuatro pruebas World Tour -tres en mi caso- y la exigencia que eso implica es notable.

-Desde luego en esta Vuelta a España ha dado el salto mediático. Dos veces premio a la combatividad y presencia casi diaria en las fugas.

-Hemos venido a eso, a dejarnos ver y probar suerte en las escapadas. De momento no se nos ha dado mal. La primera semana tenía el añadido de que era en casa.

-¿Es su primera Vuelta a España? ¿Siente que puede estar disputando etapas de grandes vueltas muy pronto? ¿Qué le falta aún para conseguirlo?

-Eso son palabras mayores. Hemos visto lo cara que es una victoria de etapa a este nivel, pero por intentarlo que no quede. Tengo 25 años y como decía antes la progresión ha sido muy regular. La Vuelta me ha demostrado que con algo más de rodaje puedo conseguir cosas bonitas.

-En la Volta a Galicia ya ganó una etapa. Para quienes le conozcan menos. ¿Es más contrarrelojista, llaneador o escalador?

-Me desenvuelvo bien en todos los terrenos y por eso me han traído a la Vuelta. He conseguido entrar en dos fugas, pero si algún día tengo que trabajar para los compañeros creo que lo puedo hacer bien en cualquier terreno.

-Ahora se puso de moda el ciclista que sube bien, anda fuerte en el llano y se defiende en contrarreloj. ¿Cree que ese ciclista total es el que triunfa en el presente? ¿O volveremos a los grandes escaladores como Contador?

-Está claro que para ganar una gran vuelta el más mínimo detalle suma y si eres capaz de defenderte en todos los terrenos a un gran nivel tienes mucho ganado. Thomas lo demostró en el pasado Tour.

-Repasando su palmarés choca no verle en ningún equipo cordobés. Córdoba tiene la Sierra, tiene el valle. ¿Qué nos falta para disponer de potencial en cuanto a equipos ciclistas y presencia de cordobeses en más grandes vueltas?

-Es una lástima, pero no tenemos un equipo sub23 que sirva de trampolín para los jóvenes.

-¿Se ve como un referente de Córdoba y de Baena a nivel deportivo español?

-Es ilusionarte ver que la gente te va conociendo y recibir ánimos como el otro día.

-¿Cuáles son sus retos de aquí al final de la Vuelta?

-Buscaremos nuevas fugas y ver si tenemos la oportunidad de dar la sorpresa en alguna de ellas.

-¿A quién ve más preparado para llevarse la victoria final? ¿Confía en que Valverde, pese a su dilatada trayectoria, sea capaz de ganarla?

-Valverde ha demostrado estar a un gran nivel en estos nueve primeros días de competición.

-Finalmente, ¿quién era tu ciclista preferido cuando era un adolescente y se preparaba deportivamente?

-Miguel Induráin.