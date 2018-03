El Itea Córdoba pierde dos puntos en el final de un vibrante partido

Partidos de los que hacen afición el vivido en Castellón entre dos equipos que impusieron un gran ritmo en un Pabellón Ciutat de Castelló que registró una buena entrada con 1378 espectadores en sus gradas. Tenían ganas de agradar los locales a su acérrima hinchada y salían con una marcha más que su rival creando ocasiones desde el primer minuto. Los de "Maca" tenían claro su partido y supieron aguantar las embestidas locales para en la primera ocasión con peligro que disponían en el minuto 7 batir a Falcón por mediación de Cristóbal tras un robo en media pista y finalizar tras una gran pared. El gol no pareció pasarle factura a los de Castellón que con "Diego" como jugador más destacado disponía de numerosas ocasiones, pero Agus una y otra vez se convertía en un muro infranqueable. En el minuto 15 tanta insistencia tenía su premio y un disparo de Diego potente por toda la escuadra desde fuera del área llevaba la igualada al electrónico. Pudo el propio Diego hasta en dos ocasiones adelantar a los azulones, pero una vez más el meta andaluz lo evitaba. Con 1-1 se llegaba al descanso.

Tras la reanudación el partido entraba en un correcalles con los dos equipos buscando desestabilizar la balanza y en el minuto 26 Jesús Rodríguez de Vaselina ponía el 1-2 en el marcador. Bisontes lo seguía intentando de todas las maneras ante un Córdoba que creaba peligro a la contra, hasta que en el minuto 35 y viendo que el empate no llegaba, el míster Castellonenses decidía jugársela con Gordillo con portero jugador y de esta manera llegaba el gol de Tití en el minuto 38 de un disparo potente de fuera del área a media altura que Agus no lograba detener. A los visitantes no les valía el empate en su objetivo de luchar por el playoff de ascenso y también decidían apostar con jugar de cinco, pero la férrea defensa local desbarata cualquier peligro y que incluso a falta de 10 segundos para el final pudo llevarse los 3 puntos si David hubiera acertado a materializar su doble penalti que se tuvo que repetir en dos ocasiones. En resumen, reparto de puntos entre dos buenos conjuntos que a priori puede saber a poco, pero que a la vista de los resultados dados en la jornada 25 puede no resultar tan malo.

Bisontes Castellón - Itea Córdoba (2-2)

Bisontes Castellón: Falcón, David, Pipi, Juanito y Gordillo. También jugaron Malawy, Thiago, Éric, Genís, Tití, Diego.

Itea Córdoba Futsal: Agus, Cordero, Koseki, David Lea y Jesús Rodríguez. También jugaron Pakito, Catiti, Cristóbal, Manu Leal, Thiago e Ismael

Goles: 0-1, Cristobal (7’), 1-1, Diego (15’), 1-2, Jesús Rodríguez (26’) y 2-2, Tití (38’).

Árbitros: Fernández Cárdenas y Jarque Ruiz. Amonestaron con cartulina amarilla a los locales Diego, Thiago, Gordillo, Falcón y Malawy y a los visitantes Pakito, Jesús Rodríguez, Manu Leal, Koseki, Cordero, Ismael, Agus y doble amarilla para Cristian

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada número 25 en Segunda División, disputado en el Pabellón Ciutat de Castelló ante 1.378 espectadores.