El Itea Córdoba necesita puntuar en la cancha del Barcelona B

Con la ilusión por bandera, el Itea Córdoba, en lo que será el penúltimo desplazamiento de la temporada, se medirá el sábado (16:00 horas) en tierras catalanas al Barcelona B, segundo clasificado y actual defensor del título de liga en 2ª División. Es un duelo de alto voltaje en el que los blanquiverdes buscarán en la Ciudad Deportiva Joan Gamper no distanciarse de la zona de play-off, máxime cuando el próximo equipo que visitará Vista Alegre será el Rivas, uno de sus rivales directos en el sueño del ascenso. La empresa es por ello más que factible.

Las tablas ante el Prone Lugo no han minado la motivación del plantel de Maca. El técnico cordobesista no podrá repetir convocatoria respecto a la cita ante el conjunto gallego, ya que al egabrense César -continúa recuperándose de la lesión en uno de sus dedos del pie- se ha unido Jesús Rodríguez, pues el cierre no será de la partida debido a problemas laborales. Sumar ante el filial blaugrana será el objetivo prioritario en un choque que será arbitrado por la pareja cántabra De Juana González y Sánchez Llorente.