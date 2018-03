El Itea Córdoba comienza el camino del sueño del ascenso

Primer asalto del Itea Córdoba CF Futsal a la zona de play-off de ascenso. Con el descaro de un novato y la ilusión por bandera, el equipo de Maca tiene ante sí el bonito reto del salto categoría. No será fácil, pero nunca se sabe. Y más con un equipo al alza que buscará ante el colista de Segunda División, el Tenerife Iberia Toscal encadenar el quinto triunfo consecutivo como local en el pabellón Vista Alegre (20.30 horas).

Los insulares, pese a su condición de farolillo rojo, no lo pondrán nada fácil. Y más aún cuando su descenso a Segunda División B podría hacerse matemático de perder en tierras cordobesas. Lejos de las islas, los tinerfeños tan solo han logrado un punto, concretamente en la pista del Elche FS (1-1).

Tras una gran semana de trabajo, Miguel Ángel Martínez Maca afronta optimista el compromiso de la jornada 24. El preparador califal recuperará, tras sus problemas de garganta, a Thiago. Igualmente, todo hace indicar que Cristian retornará a la convocatoria tras dejar atrás su lesión en el sartorio. No es el único problema en la portería cordobesista, ya que Agus también se encuentra entre algodones por problemas físicos. Quien no estará sobre el parqué de Vista Alegre será César. El ala egabrense no jugaráel sábado debido a la fisura de uno de sus dedos del pie.