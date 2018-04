El Itea busca una victoria para mantener vivo el sueño del 'play-off'

Apenas cuatro años han bastado al Itea Córdoba CF Futsal para instalarse a las puertas de todo un play-off de ascenso a Primera División. Los blanquiverdes, en lo que supondrá su última salida en liga regular, se medirán en la tarde del sábado (18:00 horas) al Elche CF Sala con el único propósito de acabar la jornada 29 en zona de privilegio.

Para ello, amén de derrotar a los ilicitanos –no será nada fácil pese a que los locales no se juegan nada en el envite- deberán esperar a que el Real Betis Futsal no gane en la pista del Pescados Rubén Burela FS, equipo que se está jugando mantener su privilegiada posición para no perder el factor cancha en las rondas por el ascenso. De cumplirse esas dos premisas, los cordobesistas dependerán de sí mismos en la última jornada. Pensar en ese duelo en Vista Alegre ante la UMA Antequera sería frivolizar. El primer asalto pasa por lograr los tres puntos en tierras levantinas.

Maca recuperará para la trascendental cita a César, ausente desde hace varias semanas. El egabrense ya se encuentra recuperado de la rotura de uno de sus dedos del pie. En el polo opuesto hallamos a Agus y Koseki. Ninguno de los dos estará en el Pabellón Esperanza Lag debido a problemas de rodilla. Es por ello por lo que Felipe, portero del equipo juvenil, ha entrado en la convocatoria de un expedición que partirá hacia Elche en la tarde del viernes.

Cabe recordar que los encuentros con algo en juego tendrán horario unificado las dos últimas jornadas (18:00 horas). Dirigirán la contienda los colegiados del colegio castellano-manchego Carrión Álvarez y Romero Candela.