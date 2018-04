El Granollers busca mantener la tercera posición ante el Ángel Ximénez

El Fraikin BM Granollers buscará mantener este miércoles en el Palau d'Esports (20.30 horas), ante el Ángel Ximénez Puente Genil, la tercera posición clasificatoria antes de visitar la pista del líder y campeón, el FC Barcelona, el próximo viernes.



Los partidos ante pontanos nunca han sido fáciles para el Granollers. El estreno de Puente Genil en el Palau d'Esports no pudo ser más brillante -victoria 25-27 en la temporada 2013-14- y hasta la campaña pasada en la que los de Carlos Viver les derrotaron por cinco goles de diferencias (31-26), las otras dos victorias locales siempre han sido por un resultado ajustados.



En los partidos en el Alcalde Miguel Salas de Puente Genil han sido parecidos, por ejemplo, en el disputado en la primera vuelta los de Antonio Rama vencieron por un ajustado 29-30.



El técnico de los vallesanos tiene claro la dificultad que entraña derrotar a los de Julián Ruiz. "Es un equipo muy completo, con posiciones dobladas, con una buena primera línea y una buena entente entre ésta y el pivote. Todo eso hace del Puente Genil un rival muy peligroso", ha apuntado Rama. "Con el cambio de técnico, el equipo ha ganado en continuidad ofensiva y en defensa no son tan planos. Les ha dado un puntito más", ha añadido.



Para el Fraikin este partido será vital de cara a sus aspiraciones de volver a estar en Europa la temporada que viene -del tercero al octavo tan solo hay tres puntos de diferencia- por lo que Antonio Rama no piensa para nada en el partido del viernes en el Palau Blaugrana. "Todos los equipos soñamos con ser los primeros en derrotar al Barça, pero los dos primeros puntos en juego son ante Puente Genil y son esos los que tenemos en mente conseguir", ha afirmado.



De cara a este vital encuentro el Granollers cuenta con la baja segura, el joven central Ian Tarrafeta, a la que se le podría sumar la del extremo derecho Álvaro Cabanas, que se lesionó en el último partido de la Copa EHF ante al Azoty-Pulawy polaco y la de Rolandas Bernatonis, con molestias en la espalda.



Ante esas dos o tres bajas, Antonio Rama podría volver a convocar a Albert Pujol y al joven central del filial Pol Valera, que ya estuvieron en Artaleku ante Bidasoa en el último encuentro de liga.