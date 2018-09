Una etapa con Induráin

Miguel Induráin, ganador de cinco ediciones del Tour de Francia, quiso descargar de presión al joven Enric Mas, encumbrado como el gran heredero del ciclismo español ante la generación que se está apagando con Valverde. “Es un chaval que viene muy bien, se defiende en todos los terrenos, pero solo tiene 23 años. Al principio le pesó un poco la responsabilidad, empezó con mucha ilusión, pero se vino un poco abajo, siempre es difícil gestionar tres semanas de carrera”, dijo sobre el corredor del Quick Step.

Sin embargo, pronto se dejó llevar por la ilusión que ha despertado el mallorquín y vislumbró un escenario ventajoso para Mas en lo que queda de Vuelta: “Ha manejado muy bien la presión y ahora está recuperando. Al no ser uno de los favoritos, tiene más fácil la gestión de la carrera: dejar que se peleen entre los máximos favoritos y aprovechar la situación, él es el nuevo”, explicó Induráin, rememorando el ciclismo de su época, en el que la estrategia estaba en manos de los corredores y la inteligencia o la intuición del corredor eran determinantes. “En mano a mano con los mejores es difícil, pero no siempre gana el más fuerte. Si sabe gestionar la carrera se puede aprovechar”, sentenció el navarro.

A Nairo le fallan las fuerzas

“Lo ha intentado al máximo, pero a Quintana las fuerzas no le han respondido. Nadie es eterno y la alta competición es muy dura, en cuanto te descuidas un poco te pasan por encima, no puedes bajar un peldaño” analizó Induráin en un acto del Banco Santander, con el final de etapa todavía fresco.

El colombiano Nairo Quintana, el favorito más damnificado de la etapa de este miércoles, ya no es un candidato a la victoria final para un Induráin que sigue sorprendiéndose, según dijo, con el rendimiento de Alejandro Valverde: “Aspira al máximo en la carrera. Ha demostrado que mentalmente está muy bien, sabe sufrir y gestionar los esfuerzos. Es una sorpresa que se mantenga al mismo nivel con su edad”, dijo.

Con vistas al futuro, Miguel Induráin no descarta un retorno de Quintana a su mejor nivel, lo que significaría luchar por la victoria en el Tour de Francia. “Una vez que has sido segundo, se te exige más, pero Nairo Quintana sigue haciendo grandes cosas, estando entre los mejores. A lo mejor no tiene ese punto que tuvo otros años, pero se tiene que serenar, calmar y asimilar la responsabilidad que tiene encima”, le recomendó el pentacampeón de la ronda francesa.