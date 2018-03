Antonio Manuel Sánchez Tienda ‘Boyis’ (Doña Mencía, 26/12/1989) es el tercer jugador cordobés en ganar la Copa de España tras Lolo Urbano y Solano. Es un ejemplo más del crecimiento que está experimentado el fútbol sala cordobés, del que el propio Boyis augura un futuro aún más prometedor.

--¿Cómo está tras ganar su primer título como profesional?

--Que le voy a contar. Hace dos días que levanté la Copa de España y estoy haciendo el cuerpo, todavía no me lo creo al 100%. Lo ves desde pequeño en la televisión y parece que nunca va a llegar hasta el momento que te toca levantarla y es un sueño hecho realidad. Estoy muy contento.

--La repercusión de este torneo es enorme. La final la siguieron más de medio millón de espectadores.

--Hoy lo he visto en Internet y en las redes sociales. Es ahora cuando te das cuenta de la que hemos liado. Muchísimas personas han estado detrás viéndonos a través de la televisión, las redes sociales, de todos sitios del mundo entero. Ahí tomas conciencia de que has hecho algo grande y que para eso trabajan los jugadores desde pequeños, para disfrutar de estos éxitos.

--La segunda Copa de España del Jaén Paraíso Interior ha tenido que ser un ‘pelotazo’ en la capital jiennense.

--Sí. Aquí en Jaén ya lo consiguieron hace tres años y parecía que eso no se iba a repetir en la vida, pero en cuestión de poco tiempo lo ha vuelto a lograr. El Jaén FS ha participado en tres Copas de España, de las que ha ganado dos y una se quedó en semifinales. Lo de Jaén es algo inexplicable, que está haciendo historia y algo de admirar.

--Algo admirable teniendo en cuenta que el club se creó en el 1987.

Ahí está la historia y eso muestra que hay mucha gente detrás que hace un trabajo encomiable, que no se ve y yo personalmente estoy muy contento de cómo le van las cosas a este club en el que una vez que entras, es una familia.

--Este fin de semana regresa la Liga. Ahora mismo el Jaén FS es sexto, en puestos de ‘play-off’. ¿Cómo afrontan lo que resta de campeonato?

Con las mismas ganas que lo afrontamos desde antes de la Copa de España. Queremos seguir en la misma línea de trabajo y competitividad y no bajar el listón para seguir sumando. Nuestra pretensión es conseguir la cuarta posición. Sabemos que ahora está el Osasuna Magna, un rival muy duro, pero nosotros vamos a estar luchando por esa cuarta plaza mientras haya posibilidades.

--En cuanto a Córdoba, el hecho de que hubiera tres cordobeses en la final y siete en toda la Copa de España, es una muestra más del crecimiento que está experimentando el fútbol sala cordobés.

Es una alegría que haya siete jugadores de Córdoba en la Copa de España, el mejor torneo de clubs del mundo. Es una alegría y estoy seguro de que irá a más, pues el Itea Córdoba está luchando por entrar en el ‘play-off’ de Segunda División y en los próximos años estoy seguro de que habrá bastantes más cordobeses en Primera División y por supuesto, en la Copa de España.

--¿Qué recuerdos y experiencias se lleva más allá del título conseguido?

Unos recuerdos imborrables. Momentos con los compañeros que son con los que convives cada día en los buenos y en los malos ratos. Pero esta Copa de España me da una emoción inmensa, pues te acuerdas de tu familia, de los que han estado ahí, los que echas de menos. En definitiva, una montaña rusa de sentimientos que es bonito vivirlo también.

--En la Copa de España todos los equipos estaban en el mismo hotel, ¿hubo tiempo para conversar con otros compañeros de otros equipos?

--Es complicado. Cuando nosotros llegamos el jueves, el equipo que queda eliminado ya se marcha. Aunque sí pude conversar con Solano, con el que tengo buena relación de cuando coincidimos en Jaén. También con Carlos Barrón.

--Casualidad o no, de los tres cordobeses que han ganado la Copa de España (Lolo Urbano, Solano y usted), dos lo han conseguido con el Jaén.

--Sí, muy contento y feliz de haber ganado la Copa de España y ser un cordobés más que lo haya conseguido. Este título no está al alcance de muchos y quedará para mi en la historia. Lo recordaré hasta el día que me muera.

--¿Cómo se lleva una cantidad de partidos importantes en solo tres días?

--Es una carga física enorme, sobre todo porque empezamos el viernes y no paramos. Son partidos ajustados que hasta el final no se decidieron. Al término de cada partido te vas cansado al hotel, pero cuando te levantas al día siguiente y piensas que hoy juegas una semifinal y si ganas accedes a la final, sacas fuerzas de dónde no la hay y se te quitan todos los dolores. Por ejemplo, cuando acabamos nosotros la semifinal todos estábamos fundidos, todos tenían penas. Aunque cuando en la final saltas a la pista y te encuentras a Inter Movistar, te dan unas ganas increíbles de comerte el balón.

--La noche de antes el fisioterapeuta tuvo más trabajo de la habitual.

--Sí (entre risas). De hecho todavía recuerdo estar a las 01.00 de la madrugada en la camilla y decirle al fisio que estoy cojo y no puedo apoyar el pie. Pero cuando llega la hora de la final y con la afición que tenemos, que bajarse del autobús pensabas que venían 100 aficionados te encuentras a 1.000 personas, se te olvida todo.

--Sin olvidar tampoco el escenario en el que se ha disputado: el WiZink center de Madrid.

--Sabíamos que iba a ser la Copa de España con mayor repercusión de toda la historia. Tenían un peso enorme. En cuanto al escenario, yo no he visto un Palacio de los Deportes igual. Cuando fuimos por primera vez a entrenar, nos quedamos todos alucinamos. Y eso aumentó las ganas de jugar y hasta que no lo ves, no te lo puedes imaginar. Recuerdo que en las semifinales casi se roza el lleno, pero en la final y miras al gallinero o cualquier rincón y lo ves todo lleno, son vivencias que nunca olvidas y que las contarás en los próximos años.

--Ha hecho mención a la temporada del Itea Córdoba FS, ¿está siguiendo al conjunto cordobés o cuando puede?

--Tengo buena relación con muchos jugadores y con algunos he compartido vestuario. Estoy muy contento y feliz por la temporada que están haciendo. Al principio de esta campaña, hablé con algún jugador y me decían que el objetivo era la salvación. Entonces yo les contesté que cuando se soltasen en la categoría, iban a estar peleando por el ‘play-off’ y así ha sido. Estoy convencido de que al final entrará y darán alguna que otra alegría. En Córdoba hay buen equipo, los jugadores los conozco y hay un buen grupo. Eso es muy importante.

--Restan seis jornadas para el final en Segunda División. ¿Cómo ve al Itea Córdoba?

Le quedan seis finales. El sábado estuve hablando con su presidente en el hotel, coincidí con él en que deben ganar los tres partidos de casa y puntuar algunos fuera. Con estos números están dentro. No es fácil, pero el Vista Alegre se le va a hacer cuesta arriba a cualquier equipo.

--El hecho de que Córdoba tuviera un equipo peleando por subir a la Primera División, supondría un incremento considerable de la afición al fútbol sala.

--Supondría una alegría para toda la ciudad de Córdoba. El fútbol sala debería tener más patrocinadores, pues Córdoba lo tiene todo para tener un equipo en la élite: un pabellón precioso y jugadores bastante buenos para defender Córdoba.