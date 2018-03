Un dúo cordobés en la élite del fútbol femenino

El deporte femenino en Córdoba sigue creciendo a pasos agigantados en los últimos años. Los éxitos de la gimnasta olímpica Lourdes Mohedano, plata en los Juegos de Río, o de la tiradora Fátima Gálvez, campeona del mundo de foso olímpico, están empezando a llegar también al fútbol.

Hace solo unos días tuvo lugar el partido Athletic--Betis en Bilbao, que tuvo la particularidad de enfrentar por primera vez a dos cordobesas internacionales absolutas en un deporte de equipo, además en la máxima categoría. En el Athletic jugó la centrocampista Vanesa Gimbert, que jugó con España durante más de diez años desde su estreno en 1997, y en el Betis la central Rocío Gálvez, que el día 5 de este mes debutó con La Roja ante la República Checa en Chipre. El Athletic, que es el tercero de la tabla, venció al Betis, quinto, por 1--0.

Vanesa Gimbert Acosta (Vergara, Gipuzcoa, 19 de abril de 1980) se siente “vasca y cordobesa al 50 por ciento”. De pequeña jugó en su pueblo natal «en el cole con los niños». Sin embargo no fue hasta su llegada con 13 años a una aldea cercana a La Carlota, junto a sus padres, cuando empezó a practicar el fútbol en serio. Entonces fichó por el Mondelia Montilla, un equipo con el que jugó entre los años 1995 y 1999. Durante su etapa cordobesa formó parte de las primeras selecciones provinciales de fútbol femenino de la historia, hasta el punto de ser la capitana de la que ganó el primer campeonato andaluz sub 17 en 1998. Vanesa recuerda que “jugamos en la Ciudad Deportiva del Córdoba y a mí me toco recoger el trofeo de campeona”. También formó parte en la campaña 96/97 de la primera selección andaluza absoluta, que logró una plata nacional. Con el Mondelia ganó en 1998 la tercera liga provincial sénior ante el campeón de las dos primeras ediciones, Las Palmeras. El 24 de abril de 1997, todavía en Montilla, debutó como internacional absoluta en un amistoso ante Alemania en Lümberck. También estuvo en una Eurocopa absoluta y jugó un preuropeo sub 18 antes de dejar el Mondelia. “Debuté antes con la absoluta que con la sub 18”, añade.

La calidad que atesoraba le sirvió para dejar Córdoba e iniciar una trayectoria que le ha llevado al Levante, Estudiantes de Huelva, Sevilla, Rayo, Espanyol y Athletic. En su palmarés destacan 5 Ligas, 5 Copas de la Reina y 2 Supercopas. A punto de cumplir los 38 años es todavía titular indiscutible en su equipo.

Sus padres todavía viven cerca de La Carlota y Vanesa reconoce que «voy siempre que puedo». Vanesa asume que en sus inicios “era raro o mal mirado que una chica jugara al fútbol. Ahora todo es diferente, de lo que se están beneficiando las más jóvenes”. Con casi 38 años quiere seguir aunque tiene claro que “tengo que ir año a año. Voy por sensaciones. Si las lesiones me respetan y las sensaciones son buenas cuando acabe la temporada seguiré”.

Rocío Gálvez Luna (Córdoba, 15 de abril de 1997) comenzó a jugar a los 11 años en el Deportivo Córdoba. Con la entidad que preside Rafael Jaén estuvo hasta el 2011, llegando en su última campaña a disputar la Liga Andaluza infantil en su última temporada, ya que lo permitía el reglamento. Posteriormente pasó en Segunda por el Sevilla B y el Betis y en Primera por el Atlético y ahora de nuevo por el Betis. En Primera debutó el 17 de marzo de 2013, cuando estaba en el filial del Sevilla, tras ser convocada en un partido contra el Valencia. Con el club colchonero jugó además la Liga de Campeones 15/16.

Su primer gran título lo logró en 2012 al ganar el título nacional sub 16 con la selección andaluza. Desde la campaña 12/13 ha sido una habitual en las diversas selecciones nacionales, pues ha competido con la sub 17, sub 19, sub 20 y la absoluta. En total acumula dos platas y un bronce en europeos y una plata mundial sub 17.

Una rotura del ligamento cruzado y menisco con recaída le dejó fuera del fútbol casi un año y medio pero volvió esta temporada con más fuerza. El pasado 5 de marzo le llegó el estreno con La Roja “que ha sido una recompensa por todo lo que he pasado, pues pensé hasta en dejarlo, ya que lo pasé mal. La familia me dio ese plus de seguir avanzando. Levanté la cabeza por ellos”, dice.

Ha sido la primera jugadora del Betis convocado por selección absoluta, toda una gesta para ella.