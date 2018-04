El cordobés Víctor Pastor sigue creciendo en Madrid

El joven cordobés Víctor Pastor, de 23 años y todavía aficionado, sumó otros 69 golpes a su crecimiento como golfista. Tras una primera vuelta sublime (67) y una segunda más discreta (72), en el turno matinal de este sábado en el Abierto de España, perteneciente al Circuito Europeo, volvió a disfrutar.

Pastor cerró la jornada con 69 golpes, tres bajo par, pese a su inicio dubitativo, con dos 'bogeys' en los hoyos 1 y 4.

"He empezado más relajado que los otros dos días por el hecho de pasar el corte y eso no me ha venido bien", se excusó en zona mixta.

"Después he sabido reactivarme un poco con mi hermano (Marcos, su caddie). Desde el hoyo 5 he jugado bastante bien, he conseguido meter un par de 'putts' que han sido un 'bonus' y he metido otro buen 'putt' en el 16 para seguir la pelea por debajo de 70, que es una buena vuelta", señaló.

Su total, de 208 golpes, le sitúa con un meritorio -8.

"El torneo me está enseñando que al menos tengo nivel para pasar un corte. No me estoy sintiendo ahogado, pensando que tengo que dar mi máximo. Hoy en los primeros 9 hoyos he jugado el peor golf de la semana e iba -1. Es un punto de vista muy bueno para el futuro, no es necesario ir al máximo para pasar un corte", argumentó.

Finalizada la tercera jornada, Víctor Pastor confía en disfrutar de la ronda dominical.

"Mañana habrá mucha gente, será muy bonito y tendré ese punto de tensión que fue tan positivo el primer día", continuó.

Su único propósito en la capital española era, no obstante, "vivir la experiencia". "Sin duda, me va a aportar mucho aprendizaje para el futuro. El primer día fue muy bueno, ayer supe sufrir muy bien y hoy me he encontrado mejor", afirmó Pastor.