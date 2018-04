Contador: "Es normal que Froome se inscriba si las autoridades ven que puede correr"

El exciclista español Alberto Contador lamentó que la resolución sobre el presunto caso de dopaje del británico Chris Froome "se esté dilatando en el tiempo", pero ve "normal" que el cuatro veces ganador del Tour se haya inscrito en el Giro de Italia si no se lo han prohibido, según Europa Press.

"Hay una cosa que es clara: si las autoridades que gestionan este deporte ven que puede correr, es normal que Froome se inscriba. Lo que es una pena es que se esté dilatando tanto en el tiempo", señaló Contador durante la presentación de la temporada de ciclismo por parte de Eurosport, cadena para la que comenta las carreras.

El madrileño negó que esta situación pudiera afectarle a Chris Froome en virtud de su principal rival en el Giro, Tom Dumoulin. "Evidentemente, es una situación nueva y diferente, pero una vez estás en la carrera, lo único en lo que estás centrado es en los rivales y en conseguir el objetivo de ganar", reconoció.

Contador lamentó que el Giro no tuviese más contrarreloj para que el holandés tenga opciones de poner "más contra las cuerdas" al británico. El Pistolero admitió el "punto de favoritos" que tienen ambos ciclistas, aunque aseguró que no serán las únicas piezas a tener en cuenta.

"Tenemos un actor secundario que se transforma siempre en el Giro que es Fabio Aru, que cuenta con un equipo que va a dar seguro muchísima batalla. Luego hay equipos especialmente motivados, como Astana, capaz de romperte la carrera prácticamente todos los días", resaltó.

LOS ESPAÑOLES

Sobre los ciclistas españoles, Contador no quiso apostar cuáles serán las bazas principales, sobre todo porque la "participación no está cerrada". "No sé exactamente los corredores españoles que van a estar. Movistar, por ejemplo, no termina de desvelar su equipo para el Giro, aunque parece que las principales bazas no van a estar", declaró en relación a Mikel Landa, Nairo Quintana y Alejandro Valverde.

Además, el de Pinto confió en el ciclista colombiano Miguel Ángel López (Astana) de cara a la primera gran cita de la temporada. "Es muy joven. Aunque ha tenido bastante mala suerte con las caídas que le han impedido rendir al máximo nivel, va a estar con Astana, que siempre anda muy bien en el Giro. Creo que va a ser un corredor que animará la carrera", consideró.

Finalmente, el madrileño recordó su experiencia sobre el asfalto, asegurando que el Giro de Italia es de las carreras que "más echO de menos". "Sólo se respira ciclismo con un público entendido y una pasión enorme. Quizá, la diferencia con el Tour es que allí la gente va para decir que ha estado, pero la que va al Giro lo vive de una manera increíble", concluyó.