Carreño abrirá la semifinal ante Francia contra Paire

Pablo Carreño abrirá ante Benoit Paire la semifinal de la Copa Davis que enfrenta a España y Francia en Lille este viernes (13.30, Teledeporte). El segundo individual enfrentará a Roberto Bautista ante Lucas Pouille.

Yanick Noah, el capitán francés, se ha decantado por Paire (54 mundial) en lugar de Richard Gasquet (número 24 mundial) para jugar el primer día ante Carreño (21 mundial) . Los enfrentamientos (3-3) entre ambos jugadores y la victoria de Paire en 'indoor' en Estocolmo (2016) han sido la razón, a pesar de que el tenista francés debutará en la competición. "Está preparado. Ha trabajado bien y su estilo de juego más agresivo nos puede ayudar", ha valorado.

La ausencia de Nadal

Sergi Bruguera no se ha mostrado preocupado por la elección. "Pensaba que jugaría Gasquet, pero supongo que esa debe ser su mejor opción, con la que ellos pretenden hacernos más daño". El capitán español ha admitido que perder a Nadal "ha sido un golpe muy duro. Contar con el número 1 y el mejor jugador de la historia de la Copa Davis era una gran ventaja. Pero hay que asumirlo pero tenemos unos jugadores supercompetitivos. Hemos entrenado muy buen estos días en Lille y estamos preparados para afrontar unos partidos muy igualados y con cinco puntos muy luchados".

La ausencia de Rafael Nadal en el equipo español ha igualado la eliminatoria en la que el equipo español partía como favorito con la presencia del número 1 mundial a pesar de jugar como visitante en una pista cubierta montada en una esquina del estadio Pierrey Mauroy, construido para La Eurocopa de fútbol de Francia del 2016 y preparada para "hacer daño" a Nadal, favorito claro para ganar sus dos puntos. Una superficie rápida de 'rebound ace' en el que la bola bota muy bajo y favorece más el golpe plano que el liftado, preferidode los tenistas españoles.

Un escenario impresionante donde se ha hecho el sorteo de los partidos,que Francia estrenó en la final del 2014 que perdió contra Suiza y donde el año pasado ganó su décima Copa Davis ante Bélgica. Un recinto adaptado a pabellón multiusos, cubierto para la ocasión, con una capacidad de 26.429 espectadores y que, a pesar de la ausencia de Nadal, la organización ya ha vendido 15.000 entradas para la jornada inaugural.

La pista no preocupa

Los españoles no creen que la pista sea un problema. "No es una superficie habitual en los 'indoor' del circuito. Está modificada a su gusto. El bote es bajo pero se puede jugar bien", decía Feliciano López que junto a Marcel Granollers jugará el doble el sábado (14.00 horas) ante Nicolas Mahut y Julien Benneteau, que se retira esta temporada.

Pablo Carreño, a quien le tocará ser el número 1 del equipo español, en ausencia de Nadal y abrir la jornada, se mostraba confiado ante su partido ante Paire. "No tener a Nadal es un 'handicap' muy duro. Personalmente me siento bien y preparado para jugar y ayudar con mi victoria al equipo. Paire es un jugador especial pero confió en ganarle", ha dicho eel tenista asturiano que había sido duda por una lesión de abductores que le obligó a retirarse en segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. "Estoy físicamente al 100%", dijo ayer, aunque habrá que ver como aguanta si el partido se alarga a los cinco sets.

Semifinal Copa Davis​:

​Francia España

​Viernes 14 de septiembre de 2018

Benoit Paire (54) - Pablo Carreño (21) 13.30 h

Lucas Pouille (19)- Roberto Bautista (26)

​Sábado 15 de sepiembre de 2018

Dobles:

Julien Benneteau / Nicolas Mahut - Feliciano López / Marcel Granollers 14.00 h

​Domingo 16 de septiembre de 2018

Lucas Pouille (19) - Pablo Carreño (21) 13.30 h

Benoit Paire (54) - Roberto Bautista (26)