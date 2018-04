"Cada día voy a más y no me conformo con lo que tengo"

El jugador bujalanceño Francisco Javier Solano ganó con Inter Movistar su primera Uefa Futsal Cup, la segunda consecutiva del club madrileño. Durante sus días de descanso en su localidad natal, el futbolista pudo atender a CÓRDOBA antes de regresar a Madrid para afrontar la recta final de la temporada.

--¿Cómo está tras conseguir su primera Uefa Futsal Cup?

--Hemos hecho un gran trabajo físico durante estos días, días muy intensos de una competición muy exigente. Tras conseguir el título, nuestro entrenador nos dio unos días de descanso y siempre que tengo libre, me bajo a mi pueblo, Bujalance, para estar con la familia y los amigos.

--La Uefa Futsal Cup es una competición muy dura.

--Lo hemos hablado entre los compañeros de equipo y ha sido la Uefa más complicada que hemos ganado en los últimos tiempos pues hemos debido eliminar a todos los campeones. Ya en Torrejón nos tocó un coco como el Kairat Almaty, que nos puso las cosas muy complicadas para eliminarlo, y ahora en esta Final Four nos hemos enfrentado a los dos equipos más complicados, tanto el Barcelona como el Sporting de Portugal. Eran dos equipos muy complicados de vencer y además, en cuestión de tres días tienes dos partidos muy exigentes y competitivos. Hemos respondido bastante bien y dimos un paso al frente tras unos partidos en los que la dinámica no era positiva.

--A ello tenían que lidiar con la presión de defender título.

--Está claro que en un club como Inter Movistar tienes la presión de ganar títulos y llegar solo a la final no cuenta. Perdimos la final de la Copa de España contra Jaén y ya nos tocaba ganar.

--Este título le ha llegado tras perder la final del Europeo contra Portugal y la de la Copa de España contra Jaén.

--Como dice el dicho, a la tercera fue la vencida. Afortunadamente, el equipo ha trabajado muy bien durante estos días y hemos dado un paso al frente. Este título nos da bastante moral y confianza para afrontar el tramo final de competición.

--Cuando os proclamasteis campeones de la Uefa Futsal Cup por segunda vez, fue un alivio tras un fin de semana de mucha presión.

Estamos bastante contentos ya que teníamos la presión de ganar un título importante. Pero un club como Inter Movistar está preparado para levantar todos o el mayor número posible de títulos. Ya habíamos perdido la Copa del Rey y la Copa de España y teníamos la presión de ganar este título. Lo hemos conseguido, tenemos menos presión, pero eso no quiero decir que vayamos a pelear por la Liga porque es un gran objetivo de la entidad.

--Ha ganado su primera Uefa Futsal Cup en su primera participación.

--Trabajo para disputar competiciones importantes. Es la primera vez, pero también era la primera vez que acudía a un Europeo con la selección. Salió bastante bien pese a que no conseguimos el título. Estamos hecho para esto, los futbolistas somos profesionales y nos dedicamos por y para este deporte y en este tipo de competiciones, hay que intentar que salga lo mejor posible.

--Es el segundo título consecutivo de Inter Movistar en esta Uefa Futsal Cup. Este logro se valorará con el tiempo.

--Hay jugadores que lo estaban diciendo. Desde año y ahora cada año se va regenerando para seguir ganando títulos. Este equipo está haciendo historia, lo han dicho ya varios medios de comunicación. Es muy complicado ganar cada año dos o tres competiciones, pero este es el camino a seguir y esperamos que en los próximos años sigamos ganando títulos pues es señal de que estamos trabajando bastante bien.

--Ahora queda la recta final de temporada con los play-offs por el título. Otra competición llena de tensión y esfuerzo.

--La salvedad con la Uefa Futsal Cup es que si pierdes un partido, prácticamente estás eliminado. Mientras que en el play-off por la liga, dentro de lo que cabe, se puede permitir un error al ser una eliminatoria con varios partidos. Pero como Inter Movistar debe estar en la final y veremos qué pasa.

--Inter Movistar se ha cruzado varias veces esta temporada con el FC Barcelona y posiblemente sea uno de los rivales que le dispute el título de liga.

--Si todo va dentro de lo previsto, volveremos a vernos a cruzarnos con el FC Barcelona o ElPozo Murcia en esa final, pero es verdad que nos hemos cruzado cinco veces con ellos. Nos eliminaron en la Copa del Rey, pero realmente aún no han conseguido ganarnos. Han sido dos empates y dos victorias nuestras. Debemos estar contentos, pero aún queda la competición de liga y debemos estar preparados para ello.

--Desde el pasado domingo, su teléfono estará saturado.

--Han sido muchas felicitaciones de familiares, amigos, antiguos compañeros de otros equipos. Se agradece y te da bastante energía para seguir luchando por los títulos.

--Antes del resultado final que obtengan en liga, ¿cómo valora esta primera experiencia en uno de los equipos más laureados de fútbol sala a nivel mundial?

--La experiencia está siendo positiva. Al principio costó adaptarse al equipo, pero con la ayuda de unos y otros compañeros que tienen tanta experiencia en este equipo, te adaptas rápidamente. Me encuentro muy bien, el equipo está consiguiendo los objetivos marcados, el único pero que nos podemos poner es la espinita de la Copa de España y, de momento, está saliendo a pedir de boca. Cerramos este fin de semana la fase regular con un encuentro en el que si ganamos, certificamos el primer puesto. Con la ilusión de haber ganado la UEFA, creo que estamos en el camino correcto aunque debemos terminar de la mejor manera que sería consiguiendo la liga.

--En esta fase final habéis coincidido tres cordobeses en una semifinal. El fútbol sala está creciendo en Córdoba y está ganando en repercusión.

--Cada vez hay más cordobeses que militan en Primera División, y eso es señal de que hay bastante jugadores de gran nivel y que se está haciendo las cosas bastante bien. Ojalá que al Itea Córdoba, que está luchando por ascender a Primera División, entren patrocinadores porque el fútbol sala es muy bonito y merece la pena. Hay grandes jugadores y por qué no, podamos juntarnos todos algún día y hacer un gran equipo en Córdoba.

--Estos días de descanso has podido desconectar del ritmo de competición.

--Descansar después de unos duros días de competición siempre vienen bien para desconectar. Días que sirven para desconectar de la rutina del día a día. Ya mañana (por ayer) volvemos a los entrenamientos para certificar este sábado el primer puesto y ya pensar en el play-off.

--Está viviendo un buen momento en su carrera deportiva.

Cada vez voy a más y me exijo bastante. No me conformo con lo que tengo. Todavía me quedan dos años más de contrato en Inter Movistar y espero que haya sido solo el principio y que cada año vaya mejor la cosa. En definitiva, trataré de ayudar al equipo en todo lo posible.

--También está preparando la tercera edición del campus Francisco Javier Solano en Bujalance.

--Sí, es una actividad en la que cada año muchos niños quieren inscribirse para practicar este deporte. Ya estamos dando los primeros pasos para que este campus, que tendrá lugar en agosto en el pabellón Pepe Montalbán de Bujalance, iguale al menos el éxito de los años anteriores porque el deporte es muy positivo para la salud de los más jóvenes.

--¿Una imagen de esta Uefa Futsal Cup?

Tengo una muy emotiva. Antes de levantar el título, los jugadores miramos al cielo y le dedicamos la victoria a nuestro utillero, que falleció durante esta temporada. Fue un golpe muy duro para todo el equipo y esa imagen de los jugadores señalando el cielo fue un recuerdo bastante bonito.