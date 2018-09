Cabello prepara el Nacional absoluto "a medio gas" por una fisura en un codo

Alfonso Cabello, cuatro veces campeón mundial paralímpico del kilómetro contrarreloj, cerró "a medio gas" su primera semana de entrenamientos en Madrid, debido a una fisura en un codo, antes de su debut en el Campeonato de España absoluto de ciclismo del próximo 21 de septiembre en Valencia, según Efe.

Cabello ha explicado que sufrió una caída haciendo bicicleta de montaña en Pozoblanco que le afectó a la prótesis de su discapacidad, por lo que adelantó que no estará al cien por cien en la competición que se disputará en el velódromo Luis Puig.

"Igual llego a un 65%, aunque esto no es una ciencia exacta y no sé en qué medida me afectará. Me hice daño en el codo, pero me pude romper clavícula perfectamente si llego a ir en una bajada", relata.

El ciclista de La Rambla continuará con sus entrenamientos en la capital de España hasta el 19 de septiembre, tras lo que viajará a Valencia para afrontar dos días después su "gran sueño".

Con todo, el plusmarquista mundial del kilómetro contrarreloj MC5 avisó de que "no será igual" a como pretendía el pasado año, cuando precisamente una lesión en su clavícula le impidió afrontar el reto, ya que ahora su objetivo será "coger horas de vuelo" entre los mejores profesionales españoles.

"Tengo una buena base del verano antes de la caída, pero cuando tengo que estar bien es en marzo", apostilló Cabello, ya que entonces disputará el Mundial de Holanda, después de que se convierta en el primer ciclista español discapacitado que competirá en el Nacional absoluto.