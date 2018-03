Cabello: "No tengo el objetivo claro de ganar como otras veces"

El plusmarquista mundial del kilómetro contrarreloj MC5, Alfonso Cabello, afronta mañana el reto de volver a subir al podio en el Mundial de Río de Janeiro, aunque tras una semana de concentración en Brasil con la selección dijo a EFE que no tiene el objetivo "claro de ganar como otras veces".

"Mi idea es llegar y hacerlo lo mejor posible. No me marco el objetivo del podio, sino estar en mis mejores marcas, eso es lo que quiero. Eso me hará competitivo", señaló Cabello, quien hace un mes acreditó un tiempo de 1:06:63 en el Campeonato de España, mientras que su tope mundial es de 1:01:68 y data de 2014, aunque en altura.

El ciclista de La Rambla (Córdoba) regresará al escenario donde en los Juegos Paralímpicos de 2016 logró el bronce por detrás del eslovaco Jozef Metelka y el británico Jody Cundy, actual campeón paralímpico con 1:02.473, aunque su discapacidad es de categoría C4.

Cabello comentó que las condiciones del velódromo son "muy similares" a las que había en los Juegos "dentro", aunque "fuera hay una humedad y calor espantosa" porque ahora es verano, por lo que no se sabe si la pista estará "más o menos rápida".

Sobre sus rivales, indicó que siempre tras los Juegos "aparecen nuevos talentos" y, pese a que dijo que no es "mucho de seguir a los rivales", apuntó que "hay cuatro o cinco aspirantes al título", entre ellos el almeriense Pablo Jaramillo.