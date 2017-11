Bochorno por el sorteo sexista de las NextGen Finals

La primera edición de las NextGen Finals que se celebran esta semana en Milán ha tenido un comienzo volcánico. El sorteo del pasado domingo dejó numerosas imágenes para la polémica. El acto ha despertado un tremendo malestar en el mundo del tenis femenino, que ha calificado de sexista un extraño sorteo.

Los ocho tenistas que disputarán el torneo tras la renuncia de Alexander Zverev (Andrey Rublev, Denis Shapovalov, Karen Khachanov, Hyeon Chung, Jared Donaldson, Danil Medvedev, Borna Coric y Gianluigi Quinzi) vivieron un sorteo en el que estuvieron acompañados por modelos para saber en qué grupo iban a quedar encuadrados.

Shapovalov, por ejemplo, supo que iba al grupo A cuando la modelo que le acompañaba se levantó la falda de su vestido y mostró esa letra marcada en su muslo. Donaldson supo que iba al B después de que otra modelo se quitase la chaqueta y enseñase la letra en el dorsal de la camiseta que vestía.

El sorteo se convirtió en una especie de perfomance que simulaba una pasarela en la que las modelos presentaban a los jugadores. El final del paseíllo acababa con una especie de baile extraño e incómodo en el que las modelos tenían que interactuar con los tenistas. A algunos, como Chung o Rublev, se les vio claramente sorprendidos.

La celebración causó las críticas en las redes de extenistas como Amelie Mauresmo, exentrenadora de Andy Murray, que consideró el sorteo «una desgracia» o de la tenita Alize Cornet, que escribió: «Buen trabajo ATP. ¿No se suponía que este era un evento futurista?»

ZVEREV Y LONDRES / El alemán Alexander Zverev, número 3 del ránking ATP, ganó ayer un partido de exhibición al griego Stefanos Tsitsipas en Milán y aseguró que se siente listo para competir desde el domingo en el Masters de Londres.

«Lamentablemente no pude jugar al cien por cien en los últimos torneos, pero ahora me siento bien, también hoy en la pista me sentí cómodo», dijo tras imponerse por 4-2 y 4-3 (4) a Tsitsipas en una entrevista con los organizadores del evento.

Zverev, que decidió renunciar al ‘ATP Next Gen Finals’ de Milán para prepararse mejor para la cita de Londres, acudió igualmente a la ciudad del norte de Italia para jugar un breve encuentro amistoso y mostrar su apoyo a los jóvenes talentos que disputarán este torneo.

«Stefanos (Tsitsipas) es un gran talento, ojalá juegue un día en Londres. Seguirá creciendo y mejorando su posición en el ránking, como también lo harán todos los que están aquí. Tenemos un gran grupo», afirmó.

La breve exhibición de ayer, que duró 45 minutos, se jugó con unas nuevas reglas que la ATP está ensayando en el torneo milanés y que podrían ser utilizadas también en todo el circuito.

Entre ellas, los sets se podrán ganar con cuatro juegos vencidos, y no con seis como de costumbre, y habrá un reloj para cronometrar los 25 segundos de los que disponen los jugadores para sacar.

«Creo que el reloj tiene potencial, es algo que se podría usar en el circuito», subrayó.