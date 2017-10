El Adesal Córdoba afronta ante el Castellón su estreno en la Copa de la Reina

El Adesal Córdoba afronta el miércoles su estreno en la tercera competición oficial de la temporada, pues tras disputar la Copa Andalucía e iniciar la liga, ahora jugará en la Copa de la Reina. El Castellón de División de Honor será el rival de las fuensantinas a partir de las 13.00 horas en La Fuensanta en una eliminatoria a partido único. El conjunto castellonense ocupa la penúltima plaza en la máxima categoría tras acumular una victoria y seis derrotas en los primeros siete encuentros. Como solo ganó en septiembre en la pista del colista, lleva cinco derrotas consecutivas.

El técnico del Adesal, Paco Bustos se toma con tranquilidad la disputa de este partido que provocará que sus jugadoras disputen tres partidos seguidos en nueve días. “Está claro que hay poco tiempo para prepararlo pero hay que adaptarse. Será una semana muy dura e intensa”, dice Bustos.

El entrenador cordobés ve jugar la Copa de la Reina “como un premio para cualquier club. Nosotros iremos a darlo todo como siempre intentamos en cada partido, después ya veremos donde estamos. Vamos a intentar llegar al final del partido con opciones. Ellos tienen como mejor defensa el 3:2:1 que hace difícil atacarles con efectividad. Tendremos que intentar adaptarnos”.

Las bajas empiezan a acosar al Adesal, pues reconoce el entrenador del Adesal que “además de Arantxa es casi seguro que Andreea no participará en el partido, ya que en Móstoles sufrió un esguince y no creemos que llegue al partido. La plantilla no es muy amplia y ahora más con la baja de Andreea. Iremos viendo las necesidades del equipo y nos adaptaremos a estas”.