76 jugadores participarán en el Torneo 'Córdoba Golf Experience'

El próximo viernes 23 de marzo las instalaciones del Real Club de Campo de Córdoba acogerán el IV Torneo de Periodistas 'Córdoba Golf Experience', un evento deportivo que reunirá a 76 jugadores, de los cuales 46 son periodistas de Córdoba, del resto de capitales andaluzas, de Madrid y de Barcelona.

El delgado de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba, Martín Torralbo, ha explicado que “el torneo busca promocionar la marca Córdoba a través del turismo y la práctica deportiva, así como mostrar las instalaciones que tiene el Real Club de Campo de Córdoba para el golf”.

Esta cuarta edición contará con la presencia de destacados deportistas y periodistas deportivos. Así, está prevista la asistencia de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa, los ex futbolistas Andoni Cedrún, Jesús García San Juan y Pepe Salguero, el periodista José Ángel de la Casa, el ex entrenador del Córdoba CF Luis Carrión, etc. Además, participarán golfistas profesionales como Marcos Pastor y el Campeón de Europa Víctor Pastor.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Córdoba, Ricardo Rodríguez Aparicio, ha destacado la participación y la repercusión mediática que está alcanzando esta cita deportiva año tras año. En este sentido, ha recordado que “hemos cerrado en fecha el número de participantes alcanzado un total de 76 entre hombres y mujeres, de los cuales 46 son periodistas; cuatro de Córdoba, 23 de Madrid y Barcelona y el resto de otras capitales andaluzas”.

Finalmente, Manuel Villagrán, director gerente Real Club de Campo de Córdoba, ha señalado la importancia de “dar visibilidad al golf para contar con un atractivo turístico más en la ciudad”.