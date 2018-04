Las carmelitas de Hondarribia defienden a la víctima de 'la Manada'

Las muestras de repulsa contra la sentencia por la que los miembros de 'la Manada' han sido condenados tan solo por abuso sexual, no por violación, han salido incluso desde órdenes religiosas. Una de las más destacadas ha sido las que lanzaron el jueves las Carmelitas de Hondarribia, que en su cuenta de Facebook, defienden la libertad de todas las mujeres.

"Nosotras vivimos en clausura, llevamos un hábito casi hasta los tobillos, no salimos de noche (más que a Urgencias), no vamos a fiestas, no ingerimos alcohol y hemos hecho voto de castidad. Es una opción que no nos hace mejores ni peores que nadie, aunque paradójicamente nos haga más libres y felices que a muchxs", dice el mensaje de las religiosas.

"Y porque es una opción LIBRE- añaden-, defenderemos con todos los medios a nuestro alcance (este es uno) el derecho de todas las mujeres a hacer LIBREMENTE lo contrario sin que sean juzgadas, violadas, amedrentadas, asesinadas o humilladas por ello. HERMANA, YO SÍ TE CREO"