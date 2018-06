El último salvavidas para Argentina y Messi

La selección argentina dispone de su último salvavidas para evitar la eliminación del Mundial de Rusia 2018 este martes en San Petersburgo contra Nigeria, para lo que los de Lionel Messi necesitan ganar y hacerlo por un gol más que Islandia si los vikingos superan a Croacia.

Ya no hay más segundas oportunidades para el combinado dirigido por Jorge Sampaoli. Ganar a Nigeria -a la que le podría valer un empate para lograr el pase a octavos- es un imperativo que podría no bastar si Islandia gana por los mismos goles que ellos a Croacia, caso en el que pasarían los islandeses, con mejor diferencia goleadora (-2 frente al -3 de Argentina). Comandar el grupo, como pretendía, es un imposible para la Albiceleste, que con un punto de seis posibles, no solo rechazó el papel de candidato sino que ve comprometida su continuidad en un torneo en el que aspiraba a alcanzar altas cotas. Las opciones de Argentina pasarían por una nueva reestructuración táctica y de nombres; quizás por un vuelco hacia los veteranos. El vestuario siente que cualquiera puede rebelarse contra la eliminación y liderar un nuevo arrebato, como hizo Toni Kroos para sostener en la defensa del título a Alemania.

Por su parte, Nigeria, que depende de sí misma, vuelve a confiar en Etebo y Mussa para acceder a los octavos.