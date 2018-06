Thiago: "¡Somos España, coño! ¡Si vosotros no ayudáis...!"

A primera hora de la mañana se entrenó España, bajo el tradicional y terrible calor de Krasnodar, a puerta cerrada. Trabajó Fernando Hierro los últimos detalles antes de volar hoy mismo a Moscú donde la selección se enfrentará el domingo a Rusia en los octavos de final del Mundial, el primer capítulo a vida o muerte tras un inicio titubeante.

"No podemos vivir con el miedo a fallar, queremos dar velocidad al equipo y tener la posesión para desarmar al rival. El Mundial no se pierde, se gana y punto", ha proclamado Thiago, quien lanzó luego un contundente mensaje a los periodistas: "¡Somos España, coño! ¡Si no ayudáis..!. No digo que escondáis algo, pero si no ayudáis", ha sentenciado recordando que "nadie dice que España remontó el partido" con Portugal.

Recalcar lo positivo

Es el mismo mensaje que ha ido calando en los últimos días en la lujosa academia de Krasnodar. Hecha, eso sí, la autocrítica correspondiente por el irregular camino de la selección en este Mundial. "Soy muy realista. Hemos sido primeros pero no hemos hecho el mejor fútbol. Hago autocrítica, estamos en octavos y a lo mejor no volvemos a estar aquí. Hay que aprovechar el momento, divertirnos, luchar", ha proclamado Thiago, recordando que el gol de Irán "lo quitó primero el árbitro antes que el VAR".

Después, ha vuelto sobre el eje del discurso. "Estamos todos lejos de casa y en teoría todos queremos ganar. Hay un partido malo, fallos… No hemos elaborado el mejor fútbol, pero coño. Si no ayudáis, si no hacéis que la opinión pública esté con nosotros, es más difícil", ha subrayado el centrocampista del Bayern de Múnich. "Olvidaros, estamos todos juntos no hay otra", ha añadido luego.

"No se dicen las cosas buenas, hay mucha cosas malas pero también muchas buenas. Olvidaros. Estamos todos juntos. Si estáis todo el rato buscando cosas negativas, es más difícil", ha recordado Thiago, quien no ha querido abordar su posición en el grupo. Entra y sale del once inicial sin tener continuidad. "Para mí sería un palo no pasar a cuartos. Somos 23 animales esperando la oportunidad de jugar, pero el palo es no pasar", ha precisado.

"De Gea trabaja como un puto animal. La confianza en él es gigante"

Luego, ha salido en defensa de sus compañeros. Primero empezó con Diego Costa. "A pesar de su imagen en el campo, es agresivo e intenso en el buen sentido, pero luego es un trozo de pan, cariñoso, divertido…". Luego, se centró en la controvertida figura de David de Gea, el portero que vive un Mundial en el centro del huracán por su error ante Portugal.

"Si habéis visto partidos del United o de la selección se puede comprobar es un porterazo. Hacer una autocrítica también y valorar lo gran portero que es", ha dicho Thiago a los periodistas. "Las veces que ha sido el mejor portero en la Premier. Trabaja como un puto animal. La confianza en David es gigante. Tenemos tres porterazos".