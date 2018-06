El anfitrión, entre las dudas y la obligación

Rusia encara su Mundial inmersa entre el mar de dudas sobre su rendimiento y la enorme presión de tener que dar la cara y aprovechar su condición de local para llegar lejos, algo que se le ha resistido en las citas universales bajo su actual denominación.

La Copa de las Confederaciones disputada el pasado año alimentó esa incertidumbre, por cuando el conjunto de Stanislav Cherchesov no fue capaz siquiera de alcanzar las semifinales al quedar tercera de su grupo con tan solo un triunfo, ante la modesta Nueva Zelanda. Rusia y México, con victorias ajustadas, dejaron a los rusos en la cuneta.

Ese resultado echó el traste con las grandes esperanzas que había despertado el nombramiento de Cherchesov como seleccionador. La afición confiaba en su aportación tras los batacazos en el Mundial de Brasil y en la Eurocopa de Francia, donde el cuadro eslavo cayó en la primera fase.

El hecho de no tener que jugar fase de clasificación no ha sido muy bien aprovechado por Rusia. Los resultados de los encuentros amistosos no han sido ni mucho menos brillantes en los últimos tiempos, en los que tan solo en algunas fases de determinados partidos los jugadores han alimentado ilusiones, como en el empate a tres ante España en noviembre del año pasado.

No le ha quedado más remedio que hacer experimentos a Cherchesov, cuyo equipo precisa ganar en empaque, en continuidad y en competitividad para defender el orgullo patrio en el proyecto deportivo-social más importante desde los Juegos Olímpicos de Moscú 1980.



- Participación en fases finales: 10 (desde 1992 como Rusia) (1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 2002, 2014).

- Mejor participación: 4º puesto, en 1966

EL SELECCIONADOR

Stanislav Cherchesov (Alagir, 2/9/1963). Guardameta que militó en clubes como Spartak Ordzhonikidze, Spartak Moscú, Lokomotiv, Dinamo Dresde y Tirol Innsbruck, lleva ya catorce años como entrenador desde que empezó en el Kufstein y el Wacker Innsbruck austríacos.

Internacional con la URSS y Rusia -formó parte de las selecciones de los Mundiales de 1994 y 2002-, dirigió al Spartak Moscú, al Terek Grozny, al Amkar Perm, al Dinamo Moscú y al Legia de Varsovia antes de acceder a la selección rusa en 2016. Despertó grandes expectativas, pero aún no ha podido confirmarlas.

LA FIGURA

Fedor Smolov (Krasnodar) (Saratov, 9/2/1990). Pasa por ser la referencia ofensiva de su selección, con la que debutó ante Estados Unidos en noviembre de 2012 y marcó su primer tanto a los nueve minutos del inicio del choque.

Ha pasado por diversos clubes desde que comenzó (Dinamo Moscú, Feyenoord, Anzhi Majachkala, Ural Sverdlovsk) y tras superar momentos en los que llegó a plantearse dejar el fútbol antes de partir al Ural, se ha asentado en el FC Krasnodar desde hace tres años. Ya ha dado muestras de su clase en la Liga Europa. De su rendimiento y acierto dependerá buena parte de las opciones rusas.



- Equipo tipo (3-5-2):

Akinfeev; Ignashevich, Kudryashov, Granat; Mario Fernandes/Smolnikov, Yerokhin, Golovin, Samedov, Zhirkov; Aleksey Miranchuk y Smolov.