Queiroz: «Irán no tiene nombres como España»

El portugués Carlos Queiroz, seleccionador de Irán, elogió ayer a España, su rival hoy en la segunda jornada del Grupo B, y aseguró que aunque su equipo «no tiene superhombres» como el conjunto de Fernando Hierro, sí tiene «una rara capacidad de sacrificio y de trabajo».

«Para Irán estar aquí es un privilegio, un auténtico honor. Enfrentarnos con España, uno de los más serios candidatos a ganar el Mundial de Rusia, es una oportunidad única. Mi equipo está con mucho entusiasmo y contento con la oportunidad de verse las caras ante esta selección», dijo Queiroz en el Kazán Arena. «Tenemos la responsabilidad de pelear; por la honestidad, la dignidad y la integridad del fútbol y de los aficionados iraníes. La obligación de Irán es intentar hacerle partido a España, un equipo con un estilo muy difícil al que hacer frente. Hemos de jugar con actitud positiva y tener esperanzas de ganar el partido», añadió el técnico luso.

En la rueda de prensa previa al duelo, que se disputará en el imponente Kazán Arena, Queiroz apeló a la «capacidad de sacrificio, de trabajo y de concentración» de los persas y aseguró que su equipo «se crece» ante las adversidades. «No tenemos superhombres como tiene España, pero sí una rara capacidad de sacrificio, de trabajo y de concentración. Cuantas más dificultades tenemos, salimos con más ganas al campo. Afrontaremos el duelo con actitud de querer ganar. Hay una cosa que tenemos clara: el rendimiento del partido anterior no cuenta, pero la reputación de España tampoco. Esto hay que jugarlo», declaró. «No venimos esperando algo sencillo, sino buscando mejorar. Al enfrentarnos con España vamos a mejorar; seremos mejores después del partido», subrayó el técnico.

Irán llega a la segunda jornada de la Copa del Mundo de Rusia 2018 en primera posición del Grupo B, después de derrotar in extremis a Marruecos por 1-0 y del empate 3-3 entre España y Portugal. «Ojalá existiera una fórmula mágica para parar a España...pero no existe. No podemos centrarnos en lo que harán ellos; nosotros no enfocamos así nuestros partidos. En el fútbol cada encuentro es diferente, es casi como una lotería: uno puede ganar al mejor equipo del mundo si tiene un buen día», dijo el seleccionador iraní. En caso de ganar la selección asiática se meterían en la siguiente ronda.