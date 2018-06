Leo Messi, ante su última vida

Cuatro pasos, no muy rápidos, cuerpo inclinado y la zurda no obedece a su dueño. En ese penalti que falló Messi ante Islandia se acabó Messi en Rusia. De pronto, se volvió misteriosamente irreconocible. Hasta para él. No era Leo quien tiraba de manera horrible esa pena máxima. Parecía un clon falso. A media altura y a la derecha de Hannes Halldorsson, el portero islandés del modesto Randers de la liga danesa, lanzó Messi. Falló ante ese guardameta, que hace de cineasta en su tiempo libre, un verdadero privilegiado porque de tanto estudiar al 10 de Argentina se coló «en su mente». El fútbol, sin embargo, le ha dado una última bala a Leo Messi. La última y definitiva. El triunfo de Nigeria sobre Islandia (2-0) abre la puerta de la esperanza a la selección albiceleste. Si el combinado entrenado por Sampaoli gana a Nigeria en la última jornada podría llegar a octavos de final siempre que los islandeses pierdan o empaten contra la Croacia de Modric y Rakitic. Llevada la igualdad al grado máximo, Argentina también podría clasificarse en caso de victoria islandesa. Ahí la diferencia de goles es fundamental: (-3, los argentinos, -2, islandeses con la última jornada por disputar.Nadie ha estado ahí. Diríase que ni el propio Messi, incapaz de hallar explicación a esa angustia que siente cuando juega con Argentina. Messi es un verdadero misterio para Messi. No es él. Es su cuarto Mundial y, por una razón u otra, nunca ha sido quien realmente es. En el 2006, siendo muy joven (apenas 18 años), nunca creyeron en lo que ya se suponía que iba a ser Messi. Dejó, muy a su pesar, la primera imagen de esa fatalidad histórica que le persigue en cada torneo mundialista con la selección argentina.

EL ENIGMA DE LA FATALIDAD / Estaba sentado en el banquillo, atormentado por no haber jugado ni un solo minuto en el decisivo duelo de cuartos de final con Alemania. Pekerman, el seleccionador de aquella albiceleste, ni le miró y prefirió sacar a Julio Cruz por Hernán Crespo. Tras acabar la prórroga, Messi se quedó petrificado, con la mirada perdida, sin pisar el césped para compartir el dolor con los suyos tras su primer trauma mundialista.

Luego, en el 2010, dirigido por Maradona, o sea la sombra que le tortura a diario, ni rastro de él. Titular fue, pero nada de nada. Ni un solo gol marcó Leo Messi, a pesar de que ya era el mejor jugador del mundo y uno de los mejores atacantes de la historia. Pero, por favor, no pregunten por Leo al sur del continente africano. Ni estuvo ni se le esperó. Segunda imagen de la fatalidad. El ‘Dios Diego’ devoró al heredero Leo. No había consuelo. Cuatro años más después, con Alejandro Sabella, el seleccionador que mejor le ha entendido y comprendido, se acercó a la puerta del paraíso. Llegó a la final después de un inicio volcánico donde Leo se reencontró con Messi. Poco a poco se fue apagando aunque protagonizó un verdadero milagro: guiar a una mediocre y gris albiceleste hasta Maracaná. Pero un error le condenó. «Un día tomando mate pienso en cómo le pegué, cómo tenía el apoyo, en lo mal que la agarré….» confesó evocando aquel tiro que rozó el poste de Neuer. Imagen tras de la fatalidad. Messi, de nuevo con la mirada perdida, sube a la zona noble de Maracaná, curiosamente elegido como el mejor de la final, pero dejando de lado el trofeo de la Copa del Mundo a su derecha. Ni lo mira. Es la foto del dolor, captada por Bao Tailiang, un fotógrafo chino que ganó el premio World Press Foto. «Pasar al lado de la Copa fue terrible», admitió Leo también años después, porque Messi nunca digiere el dolor en público de manera inmediata. Lo procesa e interioriza hasta hacérsele insoportable porque la herida de lo profunda que es le desgarra. Así sucedió en la final de Copa América del 2016 cuando falló un penalti decisivo contra la Chile, precisamente, de Sampaoli. Cansado de perder cuatro finales (tres de Copa América y uno del Mundial), Leo abandonó. Quizá ahora se arrepienta por volver a un lugar donde no es él, sin saber que estaba protagonizando la cuarta imagen de la fatalidad. «La selección juega como si Messi no existiera», dijo Jorge Valdano. Messi no existió ni para Messi. Se suponía que Sampaoli, que mimó al diez en la preparación del Mundial visitándole varias veces en su casa de Barcelona, iba a hacer un equipo para arroparle. Era (o debía ser) una Argentina para Leo. Lo que nadie imaginaba es que Sampaoli levantó a una Argentina que torturó a Messi. No solo le torturó sino que también lo saboteó haciéndole aburrir hasta su fútbol. Ya no parecía existir demasiado futuro para Leo en el Mundial, zarandeado por un pasado desastroso, pero Nigeria le ha abierto la última rendija, mientras él sigue hoy preguntándose donde está. Ya lo advirtió antes que nadie. Cuando sonaba el himno de Argentina, pocos antes del drama ante Croacia, se tapaba la cara. Tras la catóstrofe viene la esperanza. Es su última vida. Le queda ganar a Nigeria y esperar una caída islandesa. Aún hay tiempo de que Leo se reconcilie con Messi.