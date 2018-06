Los jugadores de Argentina piden que Sampaoli no dirija el próximo partido

Si el partido frente Croacia dejó KO a Argentina, el pospartido acabó por sentenciarla. Y esque, tras un cruce de declaraciones entre el seleccionador Jorge Samapaoli y el Kun Agüero, se abrió la caja de Pandora de la albiceleste y según varios medios argentinos los jugadores pidieron al técnico que renuncie a su cargo. "La selección está amotinada porque los jugadores no quieren que Sampaoli los dirija en el último partido del Mundial", señala TodoNoticias.

TyC Sports añade que los futbolistas argentinos tuvieron una reunión con su seleccionador y le pidieron a Sampaoli que fuese Jorge Burruchaga, máganer del combinado albiceleste, quien dirigiera al equipo en el decisivo duelo ante Nigeria, en el que solo les sirve la victoria.

"Que diga lo que quiera"

Esta información llegaba a los medios argentinos después de las contundentes declaraciones del Kun Agüero en zona mixta. El jugador fue preguntado por las palabras de su seleccionador, quien dijo que: "El proyecto no prosperó y es muy difícil que se destaquen individualmente jugadores que no estaban exactamente colocados. Seguramente, no habré leído el partido como correspondía. Y cuando digo proyecto es el del partido".

El Kun, al que no recordaron que Sampaoli se había referido al encuentro frente los croatas, no dudó en responder y sentenció: "Que diga lo que quiera". El debate estaba abierto.

Con las palabras del delantero del Manchester City en el aire, los periodistas argentinos empezaron a investigar. La conclusión llegó pronto: existe divorcio en el vestuario. "Están todos peleados entre sí, Agüero ya había hecho declaraciones fuertes contra el técnico, la bronca venía de Barcelona; y no quieren que Sampaoli los vuelva a dirigir contra Nigeria", explicaban desde Argentina mientras aseguraban que Sebastián Beccacece, ayudante del seleccionador, tampoco genera mucha simpatía. Según TodoNoticias, antes del Mundial el ayudante de Sampaoli estuvo a punto de salir de la albiceleste por roces con Messi.

Se habla de Jorge Burruchaga y de la posible ayuda de Mascherano a la hora de preparar el partido del próximo martes frente Nigeria, que decidirá si los argentinos dicen adiós o no a la Copa del Mundo.