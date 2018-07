Iniesta anuncia su adiós de la selección

Andrés Iniesta ha anunciado este domingo en Moscú que el de hoy ha sido su último partido con la selección española. "Es una realidad que es mi último partido con la selección. Se acaba una etapa maravillosa. A veces los finales no son como uno espera", ha dicho con tristeza el jugador de Fuentealbilla, el autor del gol que dio a España su único Mundial en Sudáfrica hace 8 años.

"Estamos jodidos por no haber estado a la altura de las circunstancias. Lo hemos intentado pero el fútbol y la vida tienen estas cosas", ha analizado el centrocampista español sobre el que será su último partido con La Roja, un triste empate frente a Rusia resuelto en una tanda que ha echado a España del Mundial. "Lo de los penaltis es cruel", ha lamentado.

"NO ME HE SENTIDO SEÑALADO"

"La selección seguirá para adelante porque jugadores de nivel tiene", ha asegurado el azulgrana, suplente en el partido de su despedida, que ha hecho autocrítica: "Sería ventajista decir que lo de Lopetegui tiene que ver con lo de hoy. Los principales culpables en el fútbol somos los jugadores. Es difícil sacar muchas conclusiones hoy", ha opinado.

Elegante como acostumbra, no ha querido abundar en las voces que a lo largo del torneo pedían su suplencia: "No me he sentido señalado. El entrenador toma decisiones más allá de que las comparta o no".