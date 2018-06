Hierro: "Debemos tener las luces muy abiertas"

No se fía Fernando Hierro. No se fía pese a que la selección española le falta solo un punto para acceder a los octavos de final. Juega este lunes contra una deshauciada Marruecos, ya completamente eliminada del Mundial de Rusia con dos derrotas en los dos primeros partidos. "Marruecos será un rival peligroso. Muchas veces tiendes a relajarte, pero no podemos hacerlo. Debemos estar con las luces muy abiertas", ha reclamado el seleccionador español. "Hay que tener los ojos muy abiertos", ha añadido después.

Tras visitar el césped del estadio de Kaliningrado ("está bien, muy bien, no nos preocupa nada", ha dicho), Hierro ha indicado que el objetivo prioritario es conquistar "el primer puesto" del grupo. "¿Más músculo en la alineación? Si tuviésemos que poner más músculo... Nosotros somos otra cosa más que músculo", ha comentado el seleccionador español. "Lo del músculo no va con nuestro estilo", ha precisado después.

"No podemos pensar en el cuarto partido antes que en el tercero. Matemáticamente no estamos clasificados todavía" (Hierro)

Pero el objetivo principal de Hierro es concentrarse en Marruecos. "No podemos pensar antes en el cuarto partido que en el tercero. No hay que pensar en lo que sucedió hace cuatro años atrás. O ocho. Ni en lo que dice la historia. Mañana es nuestro momento para luchar por quedar primero de grupo. Matemáticamente no estamos clasificados todavía, por lo tanto hay que darle la importancia que requiere el partido".