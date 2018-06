Hierro: "Debemos minimizar los errores y ser inteligentes"

"Tenemos claro el plan". Tan claro lo tiene Fernando Hierro, el seleccionador español, que ha querido aprovechar la conferencia de prensa previa al duelo de octavos de final este domingo en Moscú ante Rusia para lanzar una llamada al optimismo. "Debemos minimizar los errores, tenemos que ser inteligentes. Sabemos lo que queremos", ha dicho el técnico español.

"Hay plena confianza en los nuestros. El equipo ha entrenado a un gran nivel", ha proclamado Hierro, quien ha querido transformar las críticas recibidas por la selección española en oportunidades para reinvidicarse. "Esas dificultades de las que habla todo el mundo las cambiamos por confianza y ser positivos, pensar que todo sale bien", ha precisado el seleccionador español.





Hecha esta reflexión ha ido un poco más allá incluso. "Nos hemos tenido que levantar cinco veces en este Mundial. Y el equipo se ha levantado, dos el día de Portugal, dos veces más con Marruecos... Tenemos muchas cosas para pensar en ser optimistas", ha dicho Hierro, recordando a sus jugadores que "se tienen que meter a fuego" que lo único que importa es lo que suceda este domingo "a partir de las cinco de la tarde".

SIN CONFIRMAR SI SILVA SERÁ EL TITULAR

No ha querido confirmar si Silva será titular ante Rusia. "Saldrán once, saldrán once.. ", se ha limitado a decir el técnico español, alertando sobre los peligros que genera Rusia. "Es un equipo difícil, con físico, con acciones a balón parado y con mucha altura, además de que tienen mucha variedad. Pero también entendemos que tenemos que buscarle el sitio donde tengan dificultades...".





Y acabó su alegato con una frase aún más contundente: "¿Qué le digo a mi sobrino?", le preguntó un periodista español. "Le dices que el equipo está metido, está concentrado y que lo vamos a intentar. Y que saldrán 11 jugadores que se van a dejar la vida para que España continúe".