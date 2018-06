Harry Kane, de gordito a héroe de Inglaterra

En una selección en la que solo el central Gary Cahill supera los 50 partidos internacionales no es fácil encontrar un líder claro. El tiempo se llevó a baluartes como Terry, Lampard y Gerrard. También Rooney lo dejó hace un año sin ganar nada con su país.

Es el turno de la generación inglesa pilotada por Gareth Southgate en la que sobresale un hombre. Harry Kane (Londres, 24 años) salvó a los 'pross' en el estreno ante Túnez con dos goles y este domingo confía en mantener la racha contra Panamá. El capitán más joven del torneo asume galones en su primer Mundial.

Grasa corporal

Mucho han cambiado las cosas en la carrera de Kane. Poco queda de aquel chaval que fue descartado en la cantera del Arsenal por un leve sobrepeso. "Era gordito, no muy atlético. Estábamos equivocados, pero también el Tottenham lo cedió tres o cuatro veces en las categorías inferiores. Con determinación se está construyendo una carrera. Se lo merece", cuenta Liam Brady, exdirector de desarrollo juvenil de la academia del Arsenal.

Hace 15 años, el Arsenal dejó ir a un jugador de 9 años por 'sobrepeso'. Hoy, el gordo vale 150 millones de euros, es capitán de Inglaterra y acaba de anotar dos goles en su debut en Copas del Mundo. HARRY KANE. pic.twitter.com/2wJQZxmXmH — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) 20 de junio de 2018

Esa tendencia a engordar no ha desaparecido del todo. Incluso Pochettino le mantuvo en el banquillo al inicio de esta temporada por su elevado nivel de grasa corporal. Pronto se puso a tono. "Ahora hace muchísimas dobles sesiones y se cuida mucho. Si te duermes, comes y te olvidas de entrenar, te pones gordo como yo y no puedes correr", dice el argentino.

Pichichi europeo del 2017

Sin ser un prodigio de técnica y talento, Kane es la vida para cualquier equipo. Su instinto es demoledor. Es el típico delantero centro capaz de resolver un partido gris con un remate. Fue el máximo goleador del 2017 (56 goles) por delante de Messi (54) y Cristiano (53) y pretende hacerse un hueco en el Mundial. "Quiero demostrar mi valía, competir con los mejores del mundo en el mejor escenario posible", dijo después del cabezazo que salvó a los 'Tres Leones' ante Túnez.

Tiene ganas el ‘Ciudadano’ de resarcirse del fiasco de la última Eurocopa, en la que Inglaterra sufrió una derrota vergonzosa ante Islandia en los octavos. Kane, que había debutado con la selección meses antes marcando un gol ante Lituania a los 80 segundos, se quedó a ceró en Francia.

Beckham, el referente

Consciente de su liderato, Southgate decidió darle la capitanía a finales de mayo. "Es un honor increíble, obviamente siempre sueñas con jugar con Inglaterra desde pequeño, Ser capitán es un poco más. Pero para mí, nada cambia; soy la misma persona, el mismo jugador", valoró el ariete, que se fija en David Beckham, que también llevo ese brazalate. Ambos estudiaron en la misma escuela de Chingford.

Kane festeja el gol del triunfo ante Túnez

Kane suma 15 goles en 25 partidos internacionales, el mejor promedio desde Gary Lineker, que logró 20 tantos en sus primeras 25 comparecencias. El exazulgrana también había sido el último en lograr un doblete con Inglaterra en un Mundial. Lo hizo en 1990 ante Camerún.

El capitán inglés su heredero. "No debería ponerme límites. Trabajé duro y con dedicación para llegar donde estoy, y ahora disfruto de ello. Me encanta el desafío y quiero demostrarlo", reflexiona el delantero, aquel gordito despreciado por el Arsenal que ahora es el héroe del país.