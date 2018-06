Griezmann dará a conocer su futuro a través de un vídeo

Antoine Griezmann, delantero del Atlético y de la selección francesa pretendido por el Barça, lanzará presumiblemente hoy un tuit con un vídeo en el anunciará su futuro profesional. Según ha informado la Cadena Cope, el futbolista ha grabado dos versiones, con lo que su destino para la próxima temporada, en rojiblanco o en azulgrana, continúa en el aire.

Según la información radiofónica el vídeo se titula 'La Decisión. Antoine Griezmann' y el jugador afirma: "estaréis hartitos por los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan, cuánto no me dan, pero la verdad es la que voy a decir ahora...". El resto de la grabación queda en suspense.

Algunas cadenas televisivas, como Antena 3, ya están adelantando la secuencia del vídeo en cuestión, que la cadena COPE retiró de las redes sociales.