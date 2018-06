De Gea: "Mucha gente fue muy injusta conmigo, no dio la cara y no ha rectificado"

David De Gea transmite serenidad, confianza, incluso seriedad, sobre todo al inicio de la conversación. El portero titular de la selección española refleja en su personalidad las heridas que le ha ido dejando el camino. Camina con paso firme dentro y fuera del campo, se resiste a ceder ante los errores y a sufrir frente a las críticas.

En un encuentro con la prensa antes de volar a Krasnodar, el toledano admitió cuánto sufrió hace dos años, antes de la Eurocopa 2016, cuando se le involucró, junto al bilbaíno Muniain, en el 'caso Torbe' (una operación policial contra la distribución imágenes de pornogfrafías de menores). De Egea dice que hoy el presidente Sánchez debería haberse disculpado públicamente por su crítica contra el guardameta.

-Su exposición pública se ha reducido mucho en los últimos años ¿Qué ha cambiado?

-Creo que ha habido una época en la que no se me ha tratado como se debería. Mucha gente ha sido muy injusta conmigo, no en cuanto a críticas deportivas. Mucha gente, sabiendo que lo que habían dicho no era lo correcto, no ha dado la cara y no ha rectificado. Sinceramente, creo que hay mucha gente que no se merezca que haga una entrevista con ellos.

-¿Cómo lo pasó aquellos días previos a la Eurocopa?

-Yo soy muy tranquilo, a mí no me afectó mucho, pero tienes familia, gente cercana que le afecta más que a ti… La gente se volvió un poco loca, había que darle un poco de tranquilidad a todo. Di una rueda de prensa en la que dije que todo era mentira y se empezó a decir que no debería estar en la selección. Pero eso es agua pasada, al final se demostró que todo era mentira y ya está. El otro día acepté las disculpas de Pedro Sánchez (presidente del Gobierno), pero creo que esas disculpas tenían que habers sido publicas.

-¿Cree que la crítica en el fútbol es desmedida?

-Absolutamente, unas veces eres muy bueno, a la media hora eres muy malo, y después al revés. El fútbol es así, hay que saber convivir con ello.

-Afronta su primera gran cita con la selección como titular indiscutible, ¿cambia algo?

-Siempre que juegas una fase final de una Mundial vas con las mismas ganas de ayudar al equipo, de hacerlo bien… Estamos con mucha ilusión, hay un buen grupo y con muchas ganas. Suelo estar siempre tranquilo, pero es verdad que cuando cuentas con la confianza del míster y de los compañeros, juegas más tranquilo, más confiado.

-En el penúltimo amistoso ante Suiza, cometió un error grave. ¿Cómo lo asume y cómo le afecta para el Mundial?

-Es complicado blocar este balón con la lluvia. Cambié los guantes en el calentamiento y al final un detalle… Mejor fallar en un amistoso que no en un partido oficial.

-¿Cómo es para los porteros el balón del Mundial?

-Cada vez los hacen más complicados para los porteros, pero es el mismo para todos, hay que adaptarse y no darle más importancia.

-¿Cómo encaran el primer partido del Mundial?

-Ante un rival duro como Portugal Siempre es importante empezar con buen pie y lo afrontamos igual que la fase de clasificación, haciendo nuestro juego. A Cristiano Ronaldo todo el mundo lo conoce, es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo. Pero no solo está Ronaldo, tienen una gran selección, ganaron la Eurocopa… aunque nosotros también tenemos una gran selección, será un partido duro.

-Una novedad en competición es la llegada del VAR, ¿qué piensa sobre la tecnología en el fútbol?

-Si tiene un buen uso y no interrumpe demasiado el juego, creo que puede ayudar. Parar muchas veces el partido a lo mejor no es bueno, pero hay situaciones en las que hay que mirar y tomar la decisión correcta porque son trascendentales en un partido. Lo hemos entrenado, sabemos que no tenemos que pararnos nunca, aunque el linier levante la bandera, porque luego la jugada se puede dar por válida.

-Con Lopetegui ha evolucionado el juego de la selección, ¿ha cambiado la implicación en el juego del portero?

-Siempre intentamos tocar, jugar en corto, eso no ha cambiado. Pero a veces nos presionan muy arriba y sabemos que tenemos delanteros rápidos a los que les puedes mandar un balón largo y crear una buena ocasión de gol. Ojalá de una asistencia esta Eurocopa.

-Pese a los dos últimos malos resultados en Mundial y Eurocopa, el nivel de exigencia de España se mantiene en niveles de Sudáfrica 2010, ¿solo vale ganar?

-Es algo normal en España, cuando las cosas van bien uno se piensa que siempre vamos a ganar, pero es difícil jugar siempre perfecto, como hacía esta selección. Creo que tenemos que mantener la línea de la clasificación, en la que hemos estado casi perfectos. La gente no sabe lo difícil que es ganar un partido en una fase final de un Mundial, sea el equipo que sea. El fútbol está cada vez más igualado.