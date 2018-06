Fernando Hierro se hará cargo de 'La Roja'

Ya es oficial. Fernando Hierro será el nuevo seleccionador español en el Mundial de Rusia. En menos de dos horas, Luis Rubiales, el presidente de la federación española, ha gestionado el cisma que se ha vivido en Krasnodar tras la destitución de Julen Lopetegui, que abandona la concentración de la selección española en Rusia sin hacer declaraciones.

"Nos veníamos obligados a actuar", había argumentado Rubiales para justificar el cese fulminante de Lopetegui por negociar su fichaje con el Madrid sin haberlo informado previamente. Actuó despidiendo al nuevo técnico blanco y ha actuado ahora colocando a Hierro en el banquillo, con el debut en el Mundial a la vuelta de la esquina.

Juega España en Sochi el viernes ante Portugal y Hierro, exentrenador del Oviedo (su única experiencia como máximo responsable en los banquillos ya que también fue ayudante de Ancelotti en el Madrid), estará al mando de la Roja.

Primer entrenamiento

Adiós a Lopetegui, es el turno de Hierro, quien dirigirá la sesión de entrenamiento vespertina en Krasnodar antes de volar mañana a Sochi. Había asistido esta mañana a la comparecencia de prensa de Rubiales en la que anunciaba el despido del vasco por haberse comprometido con el Madrid sin informarle previamente.

"No, no me planteo nunca ser seleccionador", había declarado Hierro a Manu Carreño en 'El Larguero' de la Cadena SER el pasado domingo, admitiendo, eso sí, que le había "picado el gusanillo" de volver a ser entrenador. Un gusanillo que jamás imaginó entonces que le vendría tan pronto.

En su único año como técnico llevó al Oviedo a la octava posición en la Segunda División A (temporada 2016-17) antes de volver a realizar el trabajo de director deportivo de la federación española, algo que había hecho en el 2010 cuando Vicente del Bosque era el seleccionador en la conquista del Mundial de Suráfrica.

Así se lo hemos contado...

13.45

Finalmente será Fernando Hierro quien ocupe el cargo de seleccionador nacional durante el Mundial de Rusia. Por tanto, el hasta ahora director deportivo de la RFEF será quien ocupe el banquillo de España este viernes ante Portugal.

13:23

Albert Celades se perfila como sustituto de Lopetegui. El ya exseleccionador ofrecerá esta tarde una conferencia de prensa en Madrid.

12:13

"Las cosas no pueden hacerse así. ¡La federación no puede enterarse 5 minutos antes!".



12:13

"Solo pido a los aficionados que se pongan la camiseta y animen a los jugadores".



12:12

"Si alguien quiere realizar una oferta a un trabajador de la federación tiene que hacerlo con el trabajador pero también realizarlo con la federación".



12:11

"La federación española no puede estar al margen de una negociación y enterarse cinco minutos antes del futuro de uno de sus trabajadores".



12:11

"Vamos a tocar lo menos posible", responde Rubiales cuando le dan el nombre de Quique Setién.

12:10

"No quiero entrar en nombres. Lo que tengamos que decir lo diremos pronto".



12:10

"Me enteré cinco minutos antes. Hubo una llamada y no se hicieron las cosas bien. En cinco minutos lo vi en la prensa y tuvimos que reaccionar. Por responsabilidad... es muy difícil la situación. Pero repito los valores de la federación están por encima".



12:09

"Ganar es muy importante, tener a los mejores es muy importante pero las formas también lo son".



12:08

"La federación no puede estar al margen. En cinco minutos no puedo enterarme y pasarlo por alto".



12:07

"El Madrid es libre de hacer lo que quiera pero no me puede llamar cinco minutos antes".

12:05

La noticia es que Rubiales ha destituido a Lopetegui. "Lopetegui ha hecho un trabajo impecable. Ha sido un buen trabajador. No tengo nada que decir contra él. Pero las formas son importantes. Vamos a tocar lo menos posible. En cuanto sepamos quién es lo decimos".

12:03

Me enteré cinco minutos antes. Quiero enviar un mensaje a todos los trabajadores de la federación que hay otra forma de actuar"

11:55

A la espera de que Lopetegui comparezca en rueda de prensa, los jugadores ejercen presión para que siga al frente de 'La Roja'

11:48

Sergio Ramos es la figura clave en estos momentos y es la principal voz en el vestuario que intenta convencer a Rubiales para que no destituya a Lopetegui de forma fulminante, informa Marcos López.

11:42

Los jugadores están con el seleccionador. Así se lo están diciendo al presidente Rubiales. Se retrasa la conferencia de prensa.

11:33

Según explica 'Radio Marca' varios jugadores de la selección, entre ellos Sergio Ramos, se han incorporado a la reunión y están frenando la destitución de Lopetegui.

11:06

Tanto Luis Rubiales como Julen Lopetegui atenderán a los enviados especiales desplazados a Rusia. Lo que se desconoce, por ahora, es si lo harán conjuntamente o por separado.

10:53

En estos momentos --es lo que aflora en la concentración de España-- el futuro de Lopetegui está en el aire porque Rubiales sigue muy cabreado.

10:37

Rubiales y Lopetegui, reunidos para decidir la continuidad o no del seleccionador.

10:23

La conferencia de prensa de Lopetegui --acaba de anunciarlo oficialmente la federación-- se retrasa una hora. Comenzará a las 11.30 horas.

09:56

Anoche, de madrugada, y en la Cadena Ser, Rubiales no quiso aclarar el futuro de su seleccionador.

09:54

Fernando Hierro, director deportivo de la federación, se encuentra muy afectado por toda la situación que se ha producido.

09:52

Lo único claro, por ahora, es que el Madrid se ha comprometido a pagar los dos millones de euros de la rescisión del contrato de Lopetegui.

09:50

Luis Rubiales se enteró de las negociaciones de Lopetegui con el Madrid a través de una llamada que le efectuó Florentino. Pero 10 minutos después la web oficial del Madrid ya anunció la contratación. Le sentó muy mal al presidente de la federación que llegó, en caliente, a pensar en la destitución del técnico. Ahora se debate sobre su continuidad.